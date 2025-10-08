U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u južnim i centralnim oblastima biće sunčano, dok je na sjeveru u nižim predjelima ujutru mjestimično moguća magla ili niska oblačnost.

Vjetar će biti uglavnom slab, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha od jedan do 14, najviša dnevna od 11 do 23 stepena.

Podgorica: Sunčano. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 11 stepeni, najviša dnevna oko 21 stepen.