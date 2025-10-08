Danas na jugu oblačno sa sunčanim intervalima, na sjeveru slaba kiša

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

U Crnoj Gori danas će u južnim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno, tokom dana sa dužim sunčanim intervalima.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, na sjeveru pretežno oblačno, još tokom jutra ili prijepodneva ponegdje sa slabom kišom. Vjetar sjevernih smjerova, umjeren do jak, ponegdje na udare i veoma jak, u jutarnjim satima moguće i olujne jačine, krajem dana u slabljenju.

Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 15, najviša dnevna od 6 do 22 stepena.

U Podgorici će biti promjenljivo oblačno, tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar umjeren do jak, na udare povremenon i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviša dnevna do 21 stepen.