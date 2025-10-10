Potpisivanju su, kako su rekli, prisustvovali ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Satler i ambasador Njemačke Peter Felten.

Izvor: Kabinet predsjednika Crne Gore

Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS), Njemačka razvojna banka KfW, Opština Ulcinj i preduzeće Vodacom potpisali su ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Zajedničkog evropskog fonda za Zapadni Balkan za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u tom gradu.

Iz MERS-a su saopštili da su ugovor potpisali resorni ministar Damjan Ćulafić, direktor KfW banke Klaus Miler, predsjednik opštine Ulcinj Genci Nimanbegu i direktor Vodacom-a Dragan Roganović, prenose Vijesti.

“Projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Ulcinj predstavlja značajan korak u unapređenju ekološke infrastrukture na Jadranskoj obali Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je ta investicija vrijedna 30,7 miliona eura i da je dio dugogodišnje saradnje Vlade, KfW banke i primorskih opština na projektu „Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali“, koji traje od 2003. godine.

"Izgradnjom postrojenja i prateće infrastrukture značajno će se poboljšati sistem tretmana otpadnih voda u Ulcinju, doprinoseći zaštiti životne sredine i kvalitetu života građana”, rekli su iz MERS-a.

Ćulafić je zahvalio Mileru, Satleru, Feltenu, kao i Roganoviću na podršci i doprinosu projektu.

"Vjerujem da ćemo vrlo brzo biti na terenu i obilježiti prve rezultate zajedničkog rada. Nastavićemo zajednički da ulažemo u slične projekte širom Crne Gore, kako bismo osigurali održivi razvoj i zaštitu prirodnih resursa”, istakao je Ćulafić.

Miler je naveo da je zadovoljan što je imao priliku da potpiše ugovor koji predstavlja važan korak u razvoju zaštite životne sredine u Crnoj Gori.

Taj projekat, kako je naglasio, veoma je značajan za unapređenje životne sredine i ispunjenje obaveza iz Poglavlja 27.

Roganović je istakao da će projekat značajno unaprijediti sistem prečišćavanja otpadnih voda u Ulcinju.

"Podsjetio je da je Vodacom, u saradnji sa KfW bankom, do sada realizovao projekte vrijedne preko 120 miliona eura, uključujući postrojenja u Herceg Novom, Tivtu i Kotoru”, navodi se u saopštenju.

Nimanbegu je zahvalio Vladi i MERS-u na obezbjeđenim bespovratnim sredstvima, ističući da će investicija od preko 30 miliona EUR imati veliki značaj za razvoj opštine, pišu Vijesti.

"Naglasio je da će izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda doprinijeti poboljšanju uslova života građana, očuvanju prirodnih resursa i unapređenju ukupne komunalne infrastrukture u Ulcinju", kaže se u saopštenju.