Ispred Miholjskog zbora Zdravko Nišavić je pozdravio okupljene poručivši da su dolaskom u Morinj sebe svrstali među rijetke koji žele da odbrane zakone, dostojanstvo i čast ovog naroda i države.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Jednosatni protest u organizaciji Udruženja boraca ratova od 1990. godine Crne Gore i Miholjskog zbora, održava se danas u Morinju zbog, kako su saopštili, trogodišnjeg ometanja uklanjanja spomen-ploče logorašima bivšeg Sabirnog centra za prihvat zarobljenika, prenio je RTCG.

Pobjeda prenosi da je na protest došao i poslanik u Skupštini Crne Gore i predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević. Nešto kasnije, stigao je i sveštenik Mijajlo Backović. Na skupu je prisutan i predsjednik Slobodne Crne Gore, Vladislav Dajković. Na licu mjesta se okupilo nekoliko desetina građana. Taj medij je javio da se okupljanje održava uz značajno prisustvo kotorske policije i interventne koji obezbjeđuju skup.

Ispred Miholjskog zbora Zdravko Nišavić je pozdravio okupljene poručivši da su dolaskom u Morinj sebe svrstali među rijetke koji žele da odbrane zakone, dostojanstvo i čast ovog naroda i države.

Napomenuo je, prenosi RTCG, da je danas mjesec dana od kako su uputili otvorena pisma ministarstvu kulture, odbrane i Upravi inspekcijskih poslova Crne Gore u ime Miholjskog zbora i Matice Boke sa jasnim pitanjem, kada će ploča u Morinju biti uklonjena, ali nijesu dobili zvaničan odgovor.

“Pretpostavljam da su nam iz Vlade odgovorili nedavnom posjetom ministra Hrvatske i Crne Gore, Gordana Grlić Radmana i Ervina Ibrahimovića koji su “položili vijence i upalili svijeće” stradalima Morinja. Ko je to tačno gospodo stradao u Morinju, pitamo? Želimo da znamo imena i prezimena tih ljudi. Naravno, odgovora nema, kao što nema ni stradalih, kao što nema ni istine na tabli u Morinju, ali ni zakona u Crnoj Gori. Zašto se ploča na kojoj stoji laž i koja je bespravno postavljena i pored potpisanog rješenja od prije tri godine o njenom uklanjanju još uvijek na istom mjestu”, zapitao je Nišavić.

Kako je kazao, svjedoci su politike dvostrukih standarda, kao i najgrubljeg kršenja zakona od onih koji bi trebali da ga čuvaju.

“Dok se u Beranama demonstrira krajnja sila od strane države, na identičnom primjeru, ali sada u Boki se pada ničice pred ministrom susjedne Hrvatske. Crna Gora poklanja Domove kulture, brodove, silne milione odštete, i na kraju ono što će se kao krajnji rezultat dogoditi i dio teritorije. Ne vidimo da su Raško Konjević i Ranko Krivokapić privedeni pravdi zbog nezakonitog postavljanja spomen obilježja, čak je jedan od njih nagrađen mjestom u Ministarstvu inostranih poslova. Samo ta činjenica govori o selektivnom sprovođenju zakona. Ono što zaista vrijeđa dostojanstvo svakog iole pristojnog čovjeka je način na koji se vlast odnosi prema našim stradalima u Lori — za čiju istinu i stradanje ni danas nema mjesta ni razumijevanja u razgovorima sa dobrim nam susjedima”, naglasio je Nišavić.

Istakao je da im ne smeta pojava Gordana Grlić Radmana, jer razumiju da on radi u korist svoje države, ali im smetaju naši političari koji pored datog im povjerenja građana rade u tuđem interesu.

“Iz tog razloga u dogovoru smo sa drugim organizacijama o formiranju pravnog tima koji će evidentirati kršenja zakona ministara u trajanju njihovih mandata. Kako je i politička funkcija vremenski ograničena, svi koji su prekršili Ustav i zakone, moraće da krivično odgovaraju pred licem pravde u budućnosti. A što se table tiče, pozivamo ministra Krapovića da naredi otvaranje kapija, pred inspekcijskim službama kako bi se rješenje Ministarstva kulture konačno sprovelo u djelo, jer pamtimo njegove riječi da nema ništa protiv toga da se ova tabla ukloni”, kazao je Nišavić.

Poručio je nadležnima da prestanu da prebacuju odgovornost sa jednih na druge.