Ovaj iznos predstavlja dio šireg paketa zahtjeva koje je Hrvatska uputila Podgorici u toku višemjesečnih pregovora.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crna Gora će Hrvatskoj isplatiti više od 17 miliona eura odštete osobama koje su početkom devedesetih bile zatočene u objektu bivše Vojske Jugoslavije u kotorskom naselju Morinj, piše Pobjeda.

Ovaj iznos predstavlja dio šireg paketa zahtjeva koje je Hrvatska uputila Podgorici u toku višemjesečnih pregovora.

Iako je ranije bio dogovoren tačan broj logoraša, hrvatska strana insistira da pravo na naknadu imaju i oni koji se naknadno prijave kao žrtve. Broj bivših zatočenika varira od 160 do više od 300, dok je Crna Gora do 2018. već isplatila oko 1,43 miliona eura odštete između 145 i 200 logoraša.

Pitanje odštete samo je jedno od otvorenih pitanja između dvije države – od vlasništva nad školskim brodom „Jadran“ i granice na moru, do položaja hrvatske manjine i procesuiranja ratnih zločina.

Hrvatska je jasno stavila do znanja da bez rješavanja ovih sporova Crna Gora neće moći zatvoriti Poglavlje 31 u pregovorima o pristupanju EU.