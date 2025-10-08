Protekla požarna sezona u Danilovgradu je bila teška, ali je, zahvaljujući mjerama preventive i pravovremenim intervencijama pripadnika lokalne Službe zaštite i spašavanja, završena bez materijalnih šteta većeg obima, saopštila je Opština Danilovgrad.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Predsjednik i potpredsjednik te lokalne samouprave Aleksandar Grgurović i Bojan Pavićević obišli su juče SZS Danilovgrad i održali sastanak sa načelnikom i zamjenikom načelnika Dejanom Marunovićem i Đurom Pavićevićem i zaposlenima.

"Odlukom Opštine, kao nagrada za trud i napore koje su tokom prethodnih mjeseci uložili, svi pripadnici Službe zaštite i spašavanja nagrađeni su novčanim iznosom od po 500 eura. U želji da pripreme za narednu požarnu sezonu počnu na vrijeme, ali i u cilju generalnog poboljšanja uslova rada pripadnika Službe zaštite i spašavanja, razgovaralo se i o nabavci dva nova specijalizovana vatrogasna vozila koja bi operativnu spremnost podigla na još veći nivo. Opština Danilovgrad nastaviće da ulaže napore da onima koji svakodnevno stoje na prvoj liniji odbrane imovine i života svih nas, svoj posao obavljaju u što boljim uslovima", piše u saopštenju, kako javljaju Vijesti.