Zajednička investicija ili podjela akcija?

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kompanija “MK grupa” je u inicijativi Vladi za restrukturiranje državne hotelske grupe “Budvanska rivijera” predložila dva modela - da država kao većinski akcionar zajedno sa manjinskim akcionarima, uključujući i MK grupu” uđu u zajedničku investiciju i realizuju projekat ili što je jedan od izglednijih modela restrukturiranja, da se izvrši zamjena akcija.

To je “Vijestima” potvrđeno iz više izvora.

“Po drugom modelu, došlo bi do podjele HG “ Budvanska rivijera” na dvije kompanije- jedne, kojoj bi u vlasništvu pripali svi hoteli u Petrovcu – “Palas”, “Castellastva” i “ Cristal Palas”, kao i budvanski hotel “ Mogren” naspram Staroga grada, u kojoj bi država bila gotovo stoodstotni vlasnik, a “MK grupa” ne bi imala akcijskog udjela, te stvaranja druge kompanije, kojoj bi se u vlasništvu prepisali turističko naselje “ Slovenska plaža” i hotel “ Alaksandar” u kojoj bi “MK grupa” bila većinski akcionar, sa nekim okvirnom udjelom oko 60 odsto akcijskog kapitala, dok bio država zadržala značajan udio od 30 odsto, a ostalih desetak procenata postali manjinski akcionari. Na taj način država bi zadržala značajan akcijski kapital i u drugoj kompaniji, gdje bi se pitala oko budućeg razvoja”, ispričao je izvor “Vijesti”.

“Budvanska rivijera” prošle godine je ostvarila najbolji poslovni rezultat u protekle tri decenije, a ljetos je izvršila rekonstrukciju četiri bloka TN “Slovenska plaža” investicije vrijedne 14 miliona eura, dok je od oktobra najavljena rekonstrukcija “Mogrena” na pet zvjezdica

Vlada i Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte primili su 30. septembra inicijativu “MK group”, akcionara sa vlasničkim udjelom od 33,58 odsto u HG “Budvanska rivijera” kojim je definisano nova vizija razvoja one hotelske kompanije, a kojom je predviđeno da se na prostoru sadašnjeg turističkog naselja “Slovenska plaža” izgradi novi hotelski kompleks sa kongresnim centrom i velikom garažom, uz značajan udio zelenih površina, kroz koncept otvorenog grada, pišu Vijesti

“Na Vladi koja kontroliše većinski paket akcija je da odluči koji će model restruktuiranja da prihvati, jer joj je najveći manjinski akcionar kompanija “ MK grupa” nakon što je podnijela inicijativu dala odriješene ruke da odluči”, tvrde izvori “Vijesti”.

Idejna rješenje koje je uradila “MK grupa” procijenjeno je na 700 miliona eura, a radila ga je renomirana arhitektonska kuća “Make Architects”, sa sjedištem u Londonu i kancelarijama u Šangaju i Hongkongu.

Iz Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte “ Vijestima” je rečeno da će detaljno razmotriti inicijativu “MK group” u okvirima svojih nadležnosti.

“Na bazi pažljivog sagledavanja svih aspekata koje predložena Inicijativa može imati u odnosu na oblasti planiranja prostora, turističkog razvoja, ekonomskih benefita, uticaja na lokalnu zajednicu i širi društveni razvoj Vladi će se predložiti donošenje odluke koja će biti u najboljem interesu “Budvanske rivijere”, države, zaposlenih i lokalne zajednice”, naveli su iz Savjeta.

Dok se čeka odluka Vlade zeleno svjetlo inicijativa je dobila od Opštine Budva i namjeru ove kompanije da realizuje novi koncept “Slovenske plaže” stigla je od prvog čovjeka metropole turizma Nikole Jovanovića, koji je kazao da se projektom zaustavlja betonizacija Budve.

Sa druge strane dio javnosti se protivi rušenju “Slovenske plaže”: U subotu je organizovan i protest u parku turističkog naselja koji su organizovali lideri budvanske grupe građana “ Pokret za Grad” Đorđe Zenović i predsjednik budvanskog odbora GP URA Blažo Rađenović.

Hotelska grupa “Budvanska rivijera” upravlja i posluje sa pet hotela - “Palas” u Petrovcu (četiri zvjezdice i 171 smještajna jedinica), Turističko naselje “Slovenska plaža” u Budvi (tri plus i četiri zvjezdice sa 1.016 smještajnih jedinica), hotel “Aleksandar” u Budvi (četiri zvjezdice, 187 smještajnih jedinica), hotel “Castellastva Petrovac” (četiri zvjezdice, 185 smještajnih jedinica), kao i hotelom Cristal Palas, te hotelom “Mogren” u Budvi (tri plus zvjezdice, 49 smještajnih jedinica).

Iz kompanije je prije šest godina izuzet grad hotel “Sveti Stefan”, koji je povjeren na upravljanje drugoj vladinoj firmi “Sveti Stefan hoteli”.

“Budvanska rivijera” prošle godine je ostvarila najbolji poslovni rezultat u protekle tri decenije, a ljetos je izvršila rekonstrukciju četiri bloka TN “Slovenska plaža” investicije vrijedne 14 miliona eura, dok je od oktobra najavljena rekonstrukcija “Mogrena” na pet zvjezdica.

Akcionarima, uključujući i državu od 1997. godine isplaćena samo jedna dividena, iako je menadžment hotelske grupe godinama predstavljao da pozitivno posluju.

Dva hotela i rezidencijalni kompleks sa apartmanima

Kako “Vijesti” saznaju, projektom je predviđena gradnja dva hotela na prostoru sadašnje “Slovenske plaže” sa šest zvjezdica, te rezidencijalnog kompleksa sa apartmanima koji će biti u službi hotela. Nebodera, iako to planski dokument za ovo područje predviđa, neće biti.

Projekat predviđa i gradnju šetačke zone uz samu plažu, šoping ulice unutar Slovenske plaže, kao nastavak Mediteranske ulice, više od 100.000 kvadrata zelenih površina u okviru kojih je i centralni park od 38.000 kvadrata, podzemne garaže sa 3.000 javnih parking mjesta, kao i kongresnog centra kapaciteta od 2.500 mjesta. Projektom je predviđeno da se na prostoru izgradi 30 odsto manje, nego što to predviđa aktuelni planski dokument – izmjene i dopune DUP “Budva centar”.