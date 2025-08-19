Osnovni sud na Cetinju presudio u korist Opštine Budva.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Hotelska grupa “Budvanska rivijera” moraće nekoliko parcela, ukupne površine 800 kvadrata u srcu Turističkog naselja “Slovenska plaža”, nakon četiri decenije da preknjiži na Opštinu Budva.

To se navodu u presudi Osnovnog suda na Cetinju u koju su “Vijesti” imale uvid.

“Usvaja se tužbeni zahtjev i utvrđuje da je Opština Budva nosilac prava svojine na građevinskom zemljištu koje u naravi predstavlja pristupni lokalni put, zelenu površinu, neizgrađeno građevinsko zemljište u ukupnoj površini od 800 kvadratnih metara” navodi se u odluci cetinjskog suda.

Najveća hotelska kompanija u Crnoj Gori u većinskom vlasništvu države, kako saznajemo, osporiće odluku prvostenog suda pred višim sudskim instancama.

Kako se navodi u presudi, Opština je svoj tužbeni zahtjev zasnovala na tvrdnji da je riječ o parcelama koje su šezdesetih godina prošlog vijeka od staromještanske porodice postupkom nacionalizacije postale društvena svojina, ali nikako nijesu izuzete iz posjeda.

Pravni zastupnici HG “Budvanska rivijera” su pred sudom osporili tužbeni zahtjev Opštine Budva, prije svega u dijelu da ne postoji pravni osnov upisa prava svojine u koriste te hotelske kompanije. Kao dokaz cetinjskom sudu je priložen nalaz Komisije za izlaganje na uvid podataka premjera, katastarskog klasiranja zemljišta i utvrđivanja stvarnih prava na nepokretnostima iz aprila 1990. godine, koja je organ Opštine Budva, a koja je utvrdila da je “Budvanska rivijera” nosilac prava upravljanja, korišćenja i raspolaganja na spornim parcelama.

“Navedena Komisija je u martu, a potom i septembru 1987, kao i u decembru 1989. godine izložila na javni uvid podatke premjera, katastarskog klasiranja zemljišta i utvrđivanje stvarnih prava na neporektenosti, te utvrdila podatke na koje Opština Budva nije imala primjedbe”, navodi se, između ostalog, u obrazloženju, pišu Vijesti.

U pitanju je inače, staza koja vodi između teniskih terena na Slovenskoj plaži i glavnog bulevara, ali i djelovi zelene površine samog kompleksa turističkog naselja.

S druge strane, o čemu su “Vijesti” u više navarata pisale, Opština Budva pred crnogorskim sudovima vodi spor u vezi sa tim da joj se vrati vlasništvo u samoj hotelskoj grupi, koju joj je Vlada nepravedno oduzela.

Lokalna uprava, odnosno njen Sekretarijat za zaštitu imovine kada je na njegovom čelu bio Đorđe Zenović, u novembru 2023. pokrenula je tužbu protiv Vlade, Hotelske grupe “Budvanska rivijera”, “Sveti Stefan hoteli” i hotelsko-turističkog preduzeća “Miločer” kojom traži da se utvrdi ništavost sporazuma o prenosu akcija koji su prije 26 godina zaključile “Budvanska rivijera” i Vlada, a kojim je Opština ostala bez svojine u najvećem turističkom preduzeću u državi.

Opština predlaže Privrednom sudu da donese presudu kojom se utvrđuje ništavost Sporazuma o prenosu akcija iz maja 1997. godine, te da utvrdi da je Opština Budva imalac 3.376.939 akcija, što iznosi 41,6 udjela u kapitalu “Budvanske rivijere”, kao i imalac akcija u kapitalu “Sveti Stefan hoteli” i “Miločer” u iznosu koji će biti preciziran nakon vještačenja.Tužbom se ujedno od suda traži donošenje privremene mjere kojom bi se Vladi zabranilo otuđenje i opterećenje akcija ili udjela u “Budvanskoj rivijeri”. Vrijednost spora, za koje je pripremno ročište zakazano za sjutra, kako se navodi u tužbi u koju”Vijesti” imaju uvid, jeste 22,9 miliona eura.

“Namjera tužbenog zahtjeva je pokušaj ispravljanja nepravde koja je pričinjena Opštini prilikom sumnjive svojinske transformacije. Izvorni prihodi kojih se Opština Budva odrekla u korist izgradnje i rekonstrukcije hotela i drugih objekata “Budvanske rivijerte” nisu i ne mogu biti prenijeti na državu, jer je to novac građana Budve”, kazao je ranije “Vijestima” Zenović.