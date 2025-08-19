Ovim je Pokret Evropa sad preuzeo kontrolu od Demokrata nad najvećom hotelskom kompanijom u većinskom vlasništvu države.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Odbor direktora hotelske grupe "Budvanska rivijera" na danas održanoj sjednici za predsjednika je izabrao Luku Vukalovića iz Herceg Novog, specijalistu za hotelski menadžment, aktuelnog direktora sektora kontrole u zdravstvenom centru Igalo "Dr Simo Milošević". To je "Vijestima" potvrđeno u toj kompaniji.

Ovim je Pokret Evropa sad preuzeo kontrolu od Demokrata nad najvećom hotelskom kompanijom u većinskom vlasništvu države.

Član Odbora Mijomir Pejović, predsjednik te upravljačke strukture u prethodnom periodu, prije glasanja je, kako je "Vijestima" potvrđeno, podnio ostavku i napustio salu za sastanke.

Navodno je bio dogovor između dvije stranke da Demokrate, odnosno njihov kadar Pejović do kraja mandata ove Vlade bude na čelu Odbora direktora.

"Vijestima" je iz nekoliko izvora u PES-u rečeno da to mjesto pripada njihovom kadru, koji će ubuduće raditi za člansku naknadu od 500 eura i upravljati Odborom direktora, a ne kao što je bilo do sada da je u pitanju profesionalni angažman sa platom.

Pejović se protivio predlogu dva člana Odbora direktora iz redova PES- a i dva člana manjinskih akcionara da Vukalović bude na čelu Odbora.

Kako se navodi u predlogu Vladine komisije za kadrovska i administrativna pitanja, u svojoj biografiji Vukalović je naveo da je viši sportski trener, usmjerenje za boks, diplomirani menadžer u sportu, kao i specijalista za hotelski menadžment, te da je 2000. godine bio i šampion Crne Gore u boksu.