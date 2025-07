Osnivač Emaar Properties, arhitekta Burdž Kalife, Dubai Mall-a i još desetina mega-projekata širom svijeta, čovjek koji je oblikovao horizont modernog Dubaija, Mohamed Alabar, danas u fokusu ima Crnu Goru.

Izvor: mediabiro.tv

Alabar je govorio za crnogorske medije o svojoj viziji, greškama, investicijama i planovima. U razgovoru koji je vođen u samom srcu Dubaija, Alabar otkriva da Crnu Goru vidi kao sljedeću veliku priču u svom poslovnom životu. I ne samo poslovnom – već i ličnom. Obećava da će napraviti nešto što će, kako kaže, ljudi u Crnoj Gori dugo pamtiti.

Mohamed Alabar ne voli da ga nazivaju genijem, iako iza sebe ima projekte koji su pomjerili granice savremene gradnje. Kaže da je sve počelo bez jasne vizije – samo s jednim unutrašnjim porivom. Još kao dječak, gledajući veličanstvene predjele i građevine širom svijeta, pitao se da li će njegov narod ikada moći tako da živi. Ta misao, ne ambicija, bila je, kaže, njegovo pogonsko gorivo. Kroz godine, uz podršku vlade, povjerenje ljudi i – kako ističe – Božiju volju, počeo je da se usuđuje. Prvi pokušaji su uspjeli. Uspjeh je, kaže, postao navika.

“Ako ste na pravom mjestu i imate dobre ljude oko sebe – možete biti hrabri”, priznaje Alabar.

Tako je nastala i Burdž Kalifa. Prvobitni plan predviđao je zgradu od 90 spratova.

“Prvobitno sam projektovao zgradu od 90 spratova. Ali Njegovo Visočanstvo (Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum), njegova vizija je bila toliko velika. Rekao je: ne, to se neće desiti. Ako nije više od bilo čega drugog na svijetu – ne dolazi mi. Ne želim da te vidim. Dakle, imaš i vođu koji ti pomaže da ideš naprijed. I zaista mislim da to dugujemo našim porodicama. Dugujemo to našem društvu, našoj zemlji, našim komšijama, našim prijateljima – da treba da pomažemo jedni drugima da idemo naprijed na mnogo, mnogo načina”, navodi Alabar.

Taj izazov nije doživio kao pritisak, već kao inspiraciju. Kao obavezu da sanja veće snove – i ostane vjeran njima. Kroz godine rada, razvio je, kaže, snažan osjećaj odgovornosti. Iako djeluje smireno, priznaje da nosi unutrašnju agoniju.

“U mojim godinama, pod pritiskom sam. Ljudi očekuju da radim dobre stvari, da sve što napravim bude još bolje od prethodnog. Ne želim nikoga da razočaram. Dakle, nakon svega urađenog, sada sam pod pritiskom da – šta god da uradim – mora biti još bolje”, kaže Alabar.

Iako važi za zahtjevnog lidera, njegovi zaposleni ga opisuju kao nekoga ko uvijek objasni “zašto” iza svakog zadatka. On to vidi kao prirodno.

“Napravio sam više grešaka nego svi oni zajedno. Zato sam tu da podijelim to iskustvo”, istakao je Alabar.

Vjeruje da razvoj ne znači samo gradnju, već i osjećaj. Njegovi projekti uključuju sve: pejzaže, muziku, svjetlo, hranu, umjetnost, vodu, vatromet…

“Moraš da budeš kao umjetnik. Ne gradiš samo zgrade, već atmosferu u kojoj ljudi žele da žive”, istakao je Alabar.





Crna Gora podsjeća na Dubai prije 20 godina

Dok razgovaramo u Dubaiju, Alabar otkriva kako se rodila ideja da Crna Gora postane jedna od njegovih sljedećih destinacija za investicije. Posmatrao je brojke: veličinu teritorije, broj stanovnika, BDP, udio turizma u privredi.

Analizirao je cijene – dnevni boravak na plaži od 120 eura mu je, kaže, zazvučao kao propuštena prilika.

“Kada sam pogledao vašu obalu, veličinu vaše zemlje, veličinu vaše populacije, veličinu BDP-a, udio turizma, rekao sam: ovo može ići mnogo dalje. Sagledao sam nivo plata, hotelske cijene u određenim oblastima… Na primjer, 120 eura za dan na moru – pa ne možete biti na plaži za 120 eura, trebalo bi da bude 400 eura. Dakle, ima tu mnogo da se uradi, ali to nije pitanje novca. Radi se o napretku društva, o kretanju naprijed. Radi se o ponosu stanovništva kada mu ekonomija napreduje. Gledao sam vaše podatke. Inače, bili smo tamo prije 20 godina – Dubai je bio takav”, navodi Alabar.

Upravo tu, kaže Alabar, vidi snagu Crne Gore – netaknutu, prirodnu, iskonski lijepu.

“Zemlja je veoma zanimljiva. Netaknuta je, ima nevjerovatan potencijal, prelijepe ljude, prelijepu zemlju – bilo da je u pitanju obala ili planine. Osim toga, naravno, nalazi se u Evropi. I ono što shvatam jeste da je Crna Gora potcijenjena. Ima toliko prostora za napredak. Sviđaju mi se neke od promjena koje se dešavaju u zemlji. Sada razmatram nekoliko mogućnosti. Ako se nešto desi i ako dobijem priliku – obećavam vam, pokušaću da uradim dobar posao”, ističe Alabar.

Iako još nije dogovorio partnerstva s konkretnim domaćim investitorima, Alabar ima jasan model: saradnja s lokalnim stanovništvom je njegov princip.

“Ovdje u Dubaiju imam oko 40.000 akcionara u svojoj kompaniji. U Egiptu imam blizu 11.000 lokalnih akcionara. Zato mislim da je dobro za mene kao stranca, kada dolazim u zemlju, da investiram zajedno sa lokalnim stanovništvom. Dakle, u bilo kom gradu da imam svoj projekat, volio bih da pozovem lokalne biznismene da mi se pridruže”, ističe Alabar.

Jedno od pitanja koje je izazvalo pažnju javnosti jeste zakup plaža. Iako su gotovo sve vraćene lokalnim zakupcima, u Ulcinju je ostala još jedna.

“Mislim da sada razgovaramo sa nekim. Mislim da se nešto trenutno dešava sa tom jednom preostalom plažom. Najvjerovatnije će je i neki operater preuzeti. Mislim da se upravo sada nešto radi po tom pitanju”, objašnjava Alabar.

Istražuje i druge lokacije. Plaža Buljarica ga interesuje, ali isto tako i planinska područja.

“Istražujem cijelu obalu. Takođe, istražujem i planinska skijališta. Zaista bih volio da izgradim dobar ljetnji rizort u Crnoj Gori. Nadam se da ću možda pronaći nešto u naredna tri mjeseca. Ili bar naznaku da bismo mogli nešto da uradimo”, naglašava Alabar.

Na pitanje o sumnjama i negativnim komentarima iz dijela nevladinog sektora, Alabar ne pokazuje ogorčenje.

“Ne zamjeram. Ljudi imaju pravo da sumnjaju. Ali neka me provjere. Ako mislite da sam loš – istražite me. Ne osuđujte me bez dokaza”, navodi Alabar.

Ipak, kaže da je odlučujući trenutak bio susret s običnim ljudima.

“Ono što je u potpunosti promijenilo moje gledanje na tu situaciju jeste to što, kada sam drugi, treći put otišao u Crnu Goru i šetao ulicama, ljudi su me prepoznali. Bili su tako ljubazni. Dočekivali su me… Govorili su mi: nadam se da ćete ostati duže, nadam se da ćete nešto uraditi u mojoj zemlji. Ja sam veoma emotivan čovjek. Rekao sam: uradiću nešto u ovoj zemlji. I nije me briga ako ljudi sumnjaju u vezi sa bilo čim”, navodi Alabar.

Ne želi da daje savjete – ni Vladi, ni drugim investitorima. Kaže da svaki investitor mora sam da upravlja svojim putem. Ali ono što zna jeste da želi ostaviti nešto vrijedno.

“Obećavam vam: uradiću nešto u Crnoj Gori. Stižu mi pozivi iz raznih gradova, od mnogih biznismena”, naglašava Alabar.





Centar za obuku lidera i transfer znanja

U tom duhu, razmišlja i o jednom posebnom projektu: centru za obuku lidera.

“Program liderstva mi je u srcu, jer sam i sam bio dio tog programa i eto – valjda sam postao neko poseban. Zato bih zaista volio da to ponovim u svakoj zemlji u kojoj poslujem. Moj tim u Albaniji sada su profesionalci prve klase, ali smo ih obučavali tri, četiri godine. Moj tim u Srbiji je takođe prva klasa. Dakle, gdje god da idemo – ljude koje dovodimo u naš tim obučavamo. Dovodimo ih u Dubai, vodimo ih u druge zemlje. Mislim da bi bilo veoma zanimljivo imati centar za obuku za tehnologiju i ugostiteljstvo u Crnoj Gori”, kazao je Alabar.

A na pitanje gdje bi poveo svoju porodicu na odmor u Crnoj Gori – na more ili u planine, odgovor dolazi bez razmišljanja.

“Pa, znate, moja majka želi da ide u planine. Nedavno smo isplanirali putovanje. Kao Arapi, znate, mi više volimo planine jer je ljeto veoma vruće kod nas, kao što vidite. Dakle, trčimo u hladnije krajeve, i znate – neki od gradova koje sam vidio u vašoj zemlji su samo sat udaljeni od glavnog grada. To je jednostavno nevjerovatna ljepota, nevjerovatni ljudi, vrijeme… Mada i obala Crne Gore je nevjerovatna”, naveo je Alabar.

Na kraju, ostavlja obećanje koje ne zvuči kao fraza, već kao lični zavjet.

“Stvoriću nešto toliko lijepo da će ljudi reći: Vidi ovog Mohameda iz Dubaija – on je bio dobar čovjek”.