Čeka se datum javne rasprave

Izvor: MONDO/Anja Rašović

Na ovaj planski dokument koji pokriva prostor od 1.58 hektara, Vlada je dala saglasnost na sjednici koja je održana 2. oktobra. Granicom zahvata je obuhvaćen prostor katastarske opštine Podgorica II, koga graniče saobraćajnice Ulica IV proleterske sa juga i istoka, Ulica Marka Miljanova sa zapada i Hercegovačka ulica sa sjevera. Zahvat sječe i razdvaja na dva dijela ulica Omladinskih brigada, prenosi Dan.

" Na površinama za kulturu je predviđeno održavanje Osnovne škole "Savo Pejanović" u postojećim gabaritima. S obzirom da je objekat škole "Savo Pejanović" proglašen za kulturno dobro, sve intervencije na održavanju postojećeg objekta raditi u skladu sa konzervatorskim uslovima. Planirana je izgradnja fiskulturne sale, koja će toplom vezom biti povezati sa objektom škole. Dimenzije fiskulturne sale su minimum 24m x 12m x 7m. Sala treba da ima prateće prostorije – svlačionice, sanitarne čvorove, magacin za sprave i rekvizite, kabinet nastavnika. Tehničku dokumentaciju fiskulturne sale raditi u svemu u skladu sa regulativom za projektovanje školskih objekata" piše u planu.

Nacrt izmjena i dopuna urbanističkog projekta Drač – Vatrogasni dom – Zona A biće na javnoj raspravi najmanje 15 radnih dana od dana oglašavanja.

" Datum održavanja javne rasprave odrediće se nakon utvrđivanja Nacrta izmjena i dopuna urbanističkog projekta Drač – Vatrogasni dom – Zona A od strane Vlade Crne Gore. Posebno obavještenje o javnoj raspravi Ministarstvo će dostaviti Glavnom gradu. Predlozi, sugestije i komentari na nacrt planskog dokumenta dostavljaće se Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine" piše u dokumentu.

U dokumentu je naznačeno da u okviru uređenja školskog dvorišta treba predvidjeti ograđivanje urbanističke parcele, izgradnju terena za košarku ili odbojku, postavljanje klupa i drugog mobilijaraž, piše Dan.

"Parkiranje vozila za zaposlene u Osnovnoj školi "Savo Pejanović" može biti organizovano na urbanističkoj parceli ili na javnom parkingu i javnoj podzemnoj garaži u unutrašnjosti bloka A. Zelene površine u okviru parcela pejzažno urediti uz prethodnu analizu postojećeg-zatečenog zelenog fonda kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri očuvao i revitalizovao prirodni biodiverzitet" piše u dokumentu.