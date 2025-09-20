Tokom rekonstrukcije škole u istočnom dijelu Moskve urušila su se četiri sprata, pri čemu su poginula najmanje dva radnika, a još šestoro se vode kao zarobljeni pod ruševinama.

Izvor: Youtube Printscreen/ ЛенТВ24

U istočnom dijelu Moskve, tokom radova na rekonstrukciji jedne srednje škole, došlo je do urušavanja četiri sprata zgrade. Tom prilikom poginula su najmanje dva radnika, dok se strahuje da je još šestoro zarobljeno ispod ruševina, prenosi ruski Info24.

Prema navodima ruskih medija, jedan radnik je preminuo na licu mjesta, dok je drugi izvučen živ ispod ruševina. Kasnije je potvrđena smrt još jednog radnika.