Dodaje se da će školama koje imaju više od hiljadu učenika biti omogućeno da angažuju administrativnog radnika koji će pružati podršku sekretaru škole u obavljanju administrativnih poslova.

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) pripremilo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje realizuju javno važeće obrazovne programe. Ove izmjene imaju za cilj da stvore uslove da se u školama angažuju asistenti koji će raditi na sprečavanju nasilja i vandalizma, saopšteno je iz tog Vladinog resora, pišu Vijeti.

Novim Pravilnikom se propisuje i da higijeničarke u područnim ustanovama imaju puno radno vrijeme.

"Ove promjene predstavljaju važan korak ka poboljšanju uslova rada i sigurnosti u školama, čime se dodatno unapređuje obrazovni sistem i stvara sigurnije okruženje za učenike i zaposlene", rečeno je iz ministarstva, prenose Vijesti.