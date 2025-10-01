Ćulafić je agenciji MINA rekao da dopis Mujovića doživljava kao dobronamjernu inicijativu usmjerenu ka zajedničkom interesu sanacije bazena crvenog mulja i zaštiti zdravlja građana.

Sanacija bazena crvenog mulja strateški je važno državno pitanje, i ono mora biti iznad dnevne politike, poručio je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić, dodajući da dopis koji mu je nedavno uputio gradonačelnik Podgorice Saša Mujović vidi kao dobronamjernu inicijativu, prenose Vijesti.

Mujović je uputio dopis Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) sa inicijativom da predloži Vladi proglašenje bazena crvenog mulja kod Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP) za područje od javnog interesa.

Ćulafić je agenciji MINA rekao da dopis Mujovića doživljava kao dobronamjernu inicijativu usmjerenu ka zajedničkom interesu sanacije bazena crvenog mulja i zaštiti zdravlja građana.

Kako je kazao, za to pitanje je i Opština Zeta ranije iskazala interesovanje.

Ćulafić je naveo da se MERS već duži period intenzivno bavi tim pitanjem.

On je podsjetio da su, u okviru projekta realizovanog sa Svjetskom bankom, identifikovane četiri glavne crne ekološke tačke u Crnoj Gori.

"To su KAP – bazeni crvenog mulja i deponija čvrstog otpada (jedina lokacija koja još nije sanirana, iako je tehnička dokumentacija završena), Jadransko brodogradilište Bijela – remedijacija završena, Termoelektrana Pljevlja – deponija pepela i šljake Maljevac, remedijacija završena, i Flotaciono jalovište Gradac (Pljevlja) – remedijacija završena", naveo je Ćulafić.

On je dodao da sanacija lokacije KAP-a nije realizovana isključivo iz razloga što se nalazi u privatnom vlasništvu.

Ekološka inspekcija, kako je kazao Ćulafić, u prethodnom periodu dostavila je Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici potrebnu dokumentaciju i dokaze vezane za incidente koji su se dešavali na bazenima crvenog mulja, u naselju Dajbabe.

"Tada je, usljed udara vjetra sa suvih površina bazena, dolazilo do zasipanja crvenom prašinom imovine mještana koji žive u blizini", kazao je Ćulafić.

On je rekao da je do danas ekološka inspekcija podnijela pet krivičnih prijava, od kojih je posljednja podnijeta 7. jula ove godine.

Ćulafić je dodao da je, početkom 2023. godine, Osnovno državno tužilaštvo obavijestilo inspekciju da su povodom jedne od prijava formirali predmet.

"U procesu izrade budžeta za ovu godinu, Ministarstvo je predložilo izdvajanje finansijskih sredstava upravo za početak rješavanja ovog pitanja", podsjetio je Ćulafić.

On je kazao da, nažalost, predložena sredstva nijesu odobrena.

Ćulafić je najavio da će Ministarstvo ponovo uputiti inicijativu za novi Predlog budžeta jer, kako je naglasio, čvrsto vjeruju da se takvi problemi ne mogu rješavati parcijalno, već isključivo planski i kroz zajedničku političku volju

"Sanacija bazena crvenog mulja za mene je, lično, strateški važno državno pitanje, i ono mora biti iznad dnevne politike. Zato koristim ovu priliku da još jednom apelujem na sve uključene strane da, kroz otvoren i konkretan dijalog, usmjerimo energiju ka iznalaženju dugoročnog rješenja, koje će biti prihvatljivo i održivo", naveo je Ćulafić.

On je poručio da će MERS, kao i do sada, nastaviti da svoj posao obavlja temeljno, odgovorno i u interesu građana i zaštite životne sredine, pišu Vijesti.

"Crveni mulj je problem koji traje decenijama, ali se prvi put, već mjesecima, sistemski razmatra i rješava od strane nadležne institucije. I u tom procesu ćemo ostati dosljedni, prisutni i posvećeni", istakao je Ćulafić.