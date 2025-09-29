Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović uputio je dopis Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera sa inicijativom da predloži Vladi Crne Gore proglašenje bazena crvenog mulja kod Kombinata aluminijuma za područje od javnog interesa.

Izvor: Vlada Crne Gore

Kako je saopšteno iz Glavnog grada, bazeni u kojima se nalazi oko osam miliona tona crvenog mulja već decenijama predstavljaju ozbiljnu prijetnju zdravlju stanovništva i životnoj sredini u Zetsko-Skadarskoj ravnici. Građani koji žive u njihovoj blizini, dodaju, suočavaju se s povećanim brojem oboljenja, dok problem, uprkos brojnim obećanjima, ostaje neriješen.

"Vrijeme je da država i lokalna samouprava zajednički djeluju kako bi riješili jedan od većih ekoloških problema u Crnoj Gori, zaštitili zdravlje građana i potvrdili status Crne Gore kao ekološke države”, rekao je Mujović.

On je istakao da bi rješavanje ovog pitanja predstavljalo snažnu potvrdu posvećenosti Crne Gore zaštiti životne sredine i ispunjavanju evropskih standarda, posebno u okviru poglavlja 27, čije zatvaranje je ključno za napredak države na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.