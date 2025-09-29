Gradinačelnik Podgorice Saša Mujović nastavlja besprizorni atak na zetsku zemlju, ovog puta u zavijenoj formi kao navodni zabrinuti prvi čovjek Glavnog grada oko teritorije susjedne opštine i zdravlja građana te opštine, saopštila je Opština Zeta.
“Sada se Mujović predstavlja kao spasilac sa planom sanacije bazena crvenog mulja kao da se prvi on dosjetio te ideje. Uzalud smo mjesecima unazad dopisima, zahtjevima, neformalnim i formalnim kanalima pokušavali da dopremo do institucija kada je u pitanju bazen crvenog mulja, a Mujović ga se sjetio kada je satjeran u politički ćošak zbog stava oko izgradnje PPOV u Botunu. Postalo je degutantno upustati se u polemiku sa čovjekom koji nema pravo ništa da odlučuje u Zeti pa njemu i ostalim dušebrižnicima, aktivistima, stručnjacima i čelnim ljudima Agencije za zaštitu životne sredine i Vodovoda poručujemo da se kanu Zete i naše teritorije, jer previše problema imaju u svom dvorištu koje ne mogu riješiti”, navodi Opština Zeta.
Prinuđeni su, kažu, da reaguju.
“Iako smo ponovili da se više nećemo upuštati u dalju polemiku sa Mujovićem, poručujemo još jednom kompletnoj javnosti i ovoj družini da se kolektor neće graditi u Botunu i da se ostale strane uzdrže od miješanja u tuđe stvari jer apsolutno nisu nadležni iste da rešavaju. Imao je Mujović priliku o Zeti da misli kroz proces razgraničenja a danas svi vidimo da se dalje od početnih pozicija nije ni mrdnulo. U prilogu vam dostavljamo više zahtjeva i dopisa upućenih nadležnim institucijama u cilju rešavanja problema bazena crvenog mulja, koji jasno govore da smo od samog starta i u skladu sa našim nadležnostima pokušali da riješimo ovaj problem znatno prije Mujovića”, navode iz ove opštine.