Gradinačelnik Podgorice Saša Mujović nastavlja besprizorni atak na zetsku zemlju, ovog puta u zavijenoj formi kao navodni zabrinuti prvi čovjek Glavnog grada oko teritorije susjedne opštine i zdravlja građana te opštine, saopštila je Opština Zeta.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

“Sada se Mujović predstavlja kao spasilac sa planom sanacije bazena crvenog mulja kao da se prvi on dosjetio te ideje. Uzalud smo mjesecima unazad dopisima, zahtjevima, neformalnim i formalnim kanalima pokušavali da dopremo do institucija kada je u pitanju bazen crvenog mulja, a Mujović ga se sjetio kada je satjeran u politički ćošak zbog stava oko izgradnje PPOV u Botunu. Postalo je degutantno upustati se u polemiku sa čovjekom koji nema pravo ništa da odlučuje u Zeti pa njemu i ostalim dušebrižnicima, aktivistima, stručnjacima i čelnim ljudima Agencije za zaštitu životne sredine i Vodovoda poručujemo da se kanu Zete i naše teritorije, jer previše problema imaju u svom dvorištu koje ne mogu riješiti”, navodi Opština Zeta.

Prinuđeni su, kažu, da reaguju.

“Iako smo ponovili da se više nećemo upuštati u dalju polemiku sa Mujovićem, poručujemo još jednom kompletnoj javnosti i ovoj družini da se kolektor neće graditi u Botunu i da se ostale strane uzdrže od miješanja u tuđe stvari jer apsolutno nisu nadležni iste da rešavaju. Imao je Mujović priliku o Zeti da misli kroz proces razgraničenja a danas svi vidimo da se dalje od početnih pozicija nije ni mrdnulo. U prilogu vam dostavljamo više zahtjeva i dopisa upućenih nadležnim institucijama u cilju rešavanja problema bazena crvenog mulja, koji jasno govore da smo od samog starta i u skladu sa našim nadležnostima pokušali da riješimo ovaj problem znatno prije Mujovića”, navode iz ove opštine.