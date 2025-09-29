Vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo Jelena Jovanović Nikolić podnijela je ostavku na funkciju, jer, kako je poručila, ne želi da bude dio procesa rada, koje doživljava i kao određene političke pritiske

Izvor: MONDO

“Skandal koji je pratio Trinaestojulsku nagradu, odluka da se dodjeli status festivala od posebnog značaja Međunarodnom podgoričkom sajmu knjiga i obrazovanja – u trenutku kada se sprovodi procedura nove uredbe, povlačenje imenovanja direktorice Aleksandre Božović i proces dodjeljivanja statusa istaknuti kulturni stvaralac bez zaokružene procedure, tumačim kao svojevrsne političke pritiske koji su se nadvili nad Ministarstvom kulture i medija i koji, nažalost, kulturu i umjetnost stavljaju po strani i narušavaju ugled ovog resora”, napisala je Jovanović Nikolić u izjavi dostavljenoj agenciji MINA.

Ona je kazala da je od stupanja na dužnost, u aprilu prošle godine, budžet Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo je povećan za 35 odsto, Konkurs za sufinansiranje projekata i programa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva za ovu godinu je raspisan i završen u roku sa najvećim iznosom do sada od 1, 5 miliona EUR.

Jovanović Nikolić je navela i da je od stupanja na dužnost, Javni konkurs za djecu i mlade uvećan za 100 hiljada EUR, da su manifestacije i festivali prepoznati kao značajni nosioci kulturnog života u Crnoj Gori pa su shodno tome i strategije razvijane u pravcu osnaživanja festivalske kulture.

Prema njenim riječima, saradnja sa kulturnim sektorom značajno unaprijeđena, otkočene su brojne blokade koje su kulturno-umjetničko stvaralaštvo pratile od mandata Vesne Bratić.

“Donesena je Uredba o Istaknutim kulturnim stvaraocima, završena je Uredba o manifestacijama i festivalima koja je kvalitetno rađena sa radnom grupom i koja treba da ide u dalju proceduru. Završene su tri analitičke faze Zakona o kulturi, dok su Zakon o kinematografiji i pozorišnoj djelatnosti pokrenuti i u procedurama izrade”, istakla je Jovanović Nikolić.

Ona je rekla da kao doktor nauka, istaknuti stručnjak iz prakse koji predaje na Muzičkoj akademiji na Cetinju i kulturni djelatnik sa 17 godina iskustva i rada u državnom sektoru, nije saglasna i ne želim biti dio takvih procesa rada, koje doživljava i kao određene političke pritiske koji se (in)direktno reflektuju na cijelu kulturnu zajednicu.

“Uprkos korektnoj saradnji, posvećenosti i naporima koje minsitarka Vujović ulaže, izražavam duboku zabrinutost kao kulturni djelatnik i građanin, koji nikada nije bio dio nikakvih političkih podjela i partija, te podnosim neopozivu ostavku na funkciju koju sam od prvog dana obavljala savjesno, časno i pošteno”, poručila je Jovanović Nikolić.