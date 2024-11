Ministarstvo vanjskih poslova nije dostavilo ukupan iznos.

Izvor: MONDO/Mario Milojević

U devet ministarstava Vlade Crne Gore, od 1. novembra 2023. do 1. septembra 2024. godine, za putne troškove državnih službenika isplaćeno je ukupno 1.172.097,23 eura. Po ovom osnovu, najviše je potrošeno u Ministarstvu odbrane - 595.570,27 eura i Ministarstvu unutrašnjih poslova - 473.498,64 eura.

Ministarstvo vanjskih poslova nije dostavilo ukupnu sumu potrošenu u ovom periodu, ali ako se uzme u obzir da je Filip Ivanović, bivši ministar vanjskih poslova, sada potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove, za dnevnice podigao sa blagajne 13.809,93 eura, može se zaključiti da je diplomatija po putnim troškovima u rangu policije ili vojske.

Ivanović je u posljednja dva meseca 2023. potrošio na putovanja 2.907,57 eura, a ostatak u 2024. godini, do trenutka kad je, posle rekonstrukcije Vlade, prešao na potpredsjedničku funkciju. Najveća stavka na putnim nalozima službenika Ministarstva vanjskih poslova su, ipak, hotelski računi. Ivanoviću je, recimo, za boravak u Beču od 1. do 3. novembra prošle godine isplaćeno po putnom nalogu 653,60 eura. Od te sume račun za hotel je iznosio 508 eura. Slična je situacija i prilikom njegovog boravka u Briselu od 12. do 15. novembra. U sjedištu EU administracije, međutim, hotel je nešto skuplji, pa je tadašnji ministar vanjskih poslova platio za smještaj račun od 802 eura. Putni nalog za put u Brisel je iznosio 1.046,32 eura.

U periodu od 23. jula, kad je imenovan za novog ministra vanjskih poslova, do 1. septembra, Ervin Ibrahimović, po putnim nalozima, putovao je samo u Istanbul i u te svrhe podigao 183,75 eura.

U ovom ministarstvu bilo je 49 putnih naloga u 2023. i još 189 u tekućoj godini.

Ministarstvo odbrane u ovom periodu na putne troškove potrošilo je 595.570,27 eura. Prema dostavljenoj dokumentaciji, Dragan Krapović, ministar odbrane, je veoma malo putovao. Na osnovu sedam putnih naloga isplaćeno mu je 904,19 eura, a, recimo, brigadnom generalu Zoranu Lazareviću, načelniku Generalštaba, skoro četiri puta više - 3.326,50 eura.

U evidenciji Ministarstva odbrane, iz koje se ne vidi ko je gdje putovao, pod posebnom stavkom zavedeni su putni nalozi pod odrednicama “rashodi za odbranu” i plaćanje prema inostranstvu”. Iz dokumentacije se ne može zaključiti na čije se ime odnose ovi putni nalozi.

Ministarstvo energetike, od 1. novembra 2023. do 1. septembra 2024. godine, na osnovu dnevnica za službena putovanja u zemlji i inostranstvu isplatilo je ukupno 5.058,79 eura. Od te sume, u 2023. je isplaćeno 794,02 eura, a u ovoj godini još 4.204,77 eura.

Ministar Saša Mujović imao je u ovom periodu 14 putnih naloga na osnovu kojih mu je isplaćeno 1.372,86 eura. Mujović je putovao po Crnoj Gori i inostranstvu, ali iz proslijeđene dokumentacije se ne vidi o kojim se destinacijama radi.

Maida Gorčevič, ministarka evropskih poslova, odmah po imenovanju u novembru prošle godine, putovala je najprije u Beograd, pa u Sjevernu Makedoniju, četiri puta, kako je navedeno, u Belgiju i jednom u Brisel. Za ova putovanja ministarka Gorčević je sa blagajne podigla 869,42 eura. U tekućoj godini ministarka je imala, po putnim nalozima, 11 putovanja, za šta joj je isplaćeno 1.301,32 eura.

Ministarstvo evropskih poslova je u 2023. i 2024. godini na konto dnevnica na službena putovanja potrošilo 19.166,86 eura.

Maraš Dukaj, ministar javne uprave, u 2023. godini ima je samo dva putna naloga, jedan do Pariza (171,50) i do Budve (18,00). U ovoj godini, Dukaj je bio, bar po putnim nalozima, u Prištini (130,00), Parizu (440,51), Ženevi (505,00), Budimpešti (155,40) i Plavu (9,00). On je sa blagajne podigao ukupno 1.428,90 eura.

Ministarstvo javne uprave je u ovom periodu imalo 301 putni nalog.

Na čelu Ministarstva saobraćaja u ovom periodu bili su Filip Radulović i aktuelna ministarka Maja Vukićević koja je na ovu funkciju izabrana posle rekonstrukcije Vlade, 23. jula ove godine.

Radulović je za svog vakta imao samo tri putovanja u inostranstvo, i to u Sarajevo (101,50), Skoplje (78,40) i Brisel (292,32). Mnogo je više putovao po Crnoj Gori i za to naplaćivao dnevnice od 9 do 18 eura. Po tom osnovu inkasirao je 252,00 eura.

Maja Vukićević je po dolasku u Ministarstvo putovala do Bara, Kolašina i Cetinja, ali nije uzimala dnevnice. Za odlazak u Plav, 21. avgusta ove godine, dobila je 9 eura.

Ministarstvo saobraćaja je ukupno isplatilo 18.417,37 eura.

Prema podacima koje je dostavilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, na dnevnice je u ovom periodu potrošeno 11.681,36 eura. Nažalost, iz dokumentacije se ne vidi na koga su glasili putni nalozi, tako da se ne zna koliko od ove sume otpada na ministra Fatmira Đeku. Dnevnice su isplaćivane za putovanja u Njujork, Ženevu, Maltu, Lisabon i još neke strane destinacije, ali i za odlazak u gradove po Crnoj Gori.

Ministarstvo pravde isplatilo je u 2023. godini na osnovu putnih naloga 6.057,53 eura, a u 2024. još 18.678,14 eura. Zanimljivo je da među onima koji su dobijali dnevnice u 2023. godini nema tadašnjeg ministra Andreja Milovića koji, ili nije putovao ili nije naplaćivao dnevnice. Milović, koji je razriješen dužnosti prilikom rekonstrukcije Vlade 23. jula, u 2024. godini naplatio je dnevnice isključivo za puteve u inostranstvo u iznosu od 1.695,26 eura, pri čemu na put u SAD otpada 719,04 eura.

Milovićev nasljednik, Bojan Božović, prema dobijenoj dokumentaciji, nije imao nijedan putni nalog od 23. jula do 20. oktobra ove godine.

Vladimir Martinović, sada već bivši ministar turizma, svoj prvi putni nalog nakon izbora, 4. decembra 2023. godine, potpisao je za put u Dubai i tom prilikom dobio dnevnice u iznosu od 572,25 eura. Vjerovatno je riječ o 28. konferenciji Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime (COP28) koja je održana od 7. do 11. decembra 2023. godine u Dubaiju.

Ni prvi putni nalog u 2024. godini nije bio manje ekskluzivan jer je ministar Martinović otputovao u SAD i u te svrhe sa blagajne podigao 729,40 eura. Martinović je putovao u Njujork na Sajam turizma i tom prilikom se, kako je objavljeno, sastao sa crnogorskom dijasporom u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

On je potom putovao u Sloveniju, Berlin, Atinu, Beč i dva puta u Budimpeštu, za šta je kroz dnevnice naplatio 1.237,25 eura.

Njegova nasljednica Simonida Kordić je startovala mnogo skromnije, bar što se tiče putovanja. Od 23. jula, kada je izabrana, sljedećih mjesec dana putovala je samo u Loznicu, u susjednoj Srbiji, i u “HN”, kako je zapisano u izvještaju Ministarstva turizma, što bi moglo da predstavlja Herceg Novi. Ta dva putna naloga su joj na ime dnevnica donijela 164,00 eura.

Ministarstvo turizma, u kojem je potpisano u ovom periodu preko 500 putnih naloga, nije navelo u dostavljenoj dokumentaciji koliko je potrošeno po ovoj stavki.

U Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, u ovom periodu, na putovanja je potrošeno 11.681.36 eura, ali se iz dostavljenog izveštaja ne vidi na čije ime su vođeni putni nalozi.

Primjećuje se da je za ovo ministarstvo Njujork jedna od najposjećenijih destinacija u inostranstvu. Za grad na istočnoj obali Atlantika, 21. novembar 2023. godine, pisano je sedam putnih naloga za, najvjerovatnije, četiri osobe. U Njujork se ponovo putovalo 1. marta 2024. godine sa dva putna naloga po 674,10 eura, a zatim i 5. marta za kad su napisana dva putna naloga od 500 i 174 eura. Mediji su u to vrijeme objavili da će ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka učestvovati na 68. zasjedanju Komisije za status žena koja se održavalo u Njujorku od 11. do 22. marta.

Za Njujorkom ne zaostaje ni Ženeva. Na osnovu osam putnih naloga, zavedenih 14. maja 2024. godine, isplaćeno je 1.058,10 eura, a može se samo pretpostaviti, pošto nije navedeno u dostavljenoj dokumentaciji, da se radi o delegaciji Crne Gore koja je predstavila 8. maja 2023. godine, u Ženevi, svoj Nacionalni izvještaj o stanju ljudskih prava u okviru četvrtog ciklusa Opšteg periodičnog stanja ljudskih prava u državama članicama Ujedinjenih nacija.

U Ministarstvu kulture i medija u naznačenom periodu na putne naloge potrošeno je 11.936,97 eura. Ministarka Tamara Vujović prisustvovala je otvaranju Bijenala u Veneciji, zatim je, zajedno sa ministarkom prosvjete, nauke i inovacija Anđelom Jakšić Stojanović, otišla u Abu Dabi, na UNESCO Svjetsku konferenciju o kulturi i umjetničkom obrazovanju koja je održana od 13. do 15. februara 2024. godine. Vujović je bila i u posjeti Francuskoj gdje je potpisala Sporazum o finansiranju ponovnog uspostavljanja zajedničke stalne postavke u Bloku 17 Državnog muzeja Aušvic - Birkenau.

Tamara Vujović je na osnovu putnih naloga na svojim putovanjima potrošila ukupno 1.875,36 eura.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine je u ovih devet mjeseci na osnovu putnih naloga isplatilo 12.035,94 eura. Janko Odović, resorni ministar do 23. jula ove godine, podigao je sa blagajne za putovanja 1.362,75 eura. On je boravio, između ostalog, u Veneciji (281,75), Parizu (343,00), Beogradu (221,20) i Briselu (162,00).

Njegov nasljednik, Slaven Radunović, od rekonstrukcije Vlade do 1. septembra, po putnim nalozima, putovao je samo do Beograda uz putni nalog na 110,60 eura.

Ministarstvo finansija nije poslalo podatke o ukupnim putnim troškovima ovog resora, ali je zato u tabeli, bez prateće dokumentacije, kako je traženo, navelo da je ministar Novica Vuković od 1. novembra 2023. do 22. jula 2024. godine putovao ukupno 11 puta u inostranstvo, na osnovu čega mu je isplaćeno 3.435,10 eura. Ministar finansija je bio u Beču, Panami, Rimu, Vašingtonu, Jermeniji, Moldaviji, Kini, Španiji, Skoplju i Briselu.

“Vijesti” su do ovih podataka došle uz pomoć aplikacije MANS-a “Pitajte institucije”.