Time su povrijeđena prava i dostojanstvo korisnika, utvrđeno je u postupku koji je po sopstvenoj inicijativi sproveo Zaštitnik ljudskih prava.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Defektolog koji je radio u jednom Dnevnom centru za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju bez licence za rad dva puta je ćušnuo dječaka sa razvojnim smetnjama, dok ga je njegovateljica uhvatila za vrat i bacila na pod, prenosi Dan.

Defektolog i njegovateljica su u međuvremenu otpušteni, dok je do okončanja postupka utvrđivanja odgovornosti sa posla udaljena medicinska sestra koja je prisustvovala cijeloj situaciji, a nije adekvatno reagovala.

Kako je obrazloženo u mišljenju ombudsmana, incident se desio 26. februara ove godine, kada je devetogodišnji dječak udaren od strane dvoje zaposlenih u Dnevnom centru. Sve to potvrđeno je i uvidom u video-nazdor.

" Zapaža se da se dana 26. februara 2025. godine desio incident u Dnevnom centru, kada je maloljetni XX tokom dnevnih aktivnosti ispoljio uznemirenost i neprilagođeno ponašanje usmjereno na ostale korisnike i stručne radnike/saradnike, odnosno nije prihvatao pravila ponašanja u boravku, nakon čega zaposleni nijesu primjereno i adekvatno reagovali prema njemu, shodno procedurama, već ga je defektolog koji nije imao licencu za obavljanje stručnih poslova, dva puta ćušnuo na neprikladan način, a njegovateljica ga je uhvatila za vrat i bacila ga na pod. To ponašanje predstavlja povredu prava i dostojanstva korisnika XX " navodi se u mišljenju zamjenice ombudsmana Snežane Mijušković, koja je konstatovala kršenje nacionalnih i međunarodnih propisa koji regulišu oblast dječjih prava, socijalne zaštite i zaštite OSI.

Nedović bila izložena uvredljivim i mizoginim komentarima

Poslanica Pokreta Evropa sad (PES) Jelena Nedović bila je izložena uvredljivim, mizoginim, seksističkim komentarima, kao i prijetnjama koje su imale potencijal da ugroze njeno ostvarivanje prava na privatni i porodični život, odnosno njen integritet i lična prava, utvrdila je zamjenica ombudsmana Nerma Dobardžić. Ona je postupala po sopstvenoj inicijativi, a uz saglasnost Jelene Nedović, nakon što je ta poslanica bila izložena brojnim komentarima na društvenim mrežama i portalima zbog svog stava po pitanju sporazuma crnogorske vlade sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Neki od komentara poslati su direktno poslanici, a drugi su ostavljeni preko Fejsbuka, Iksa i nekih crnogorskih portala, piše Dan.

Portal CdM je priznao propust u objavi jednog komentara i uputio izvinjenje poslanici, dok su u "Analitici" i "Vijestima" smatrali da komentarima koje su odobreni Nedović ni na koji način nije oštećena, te da nisu prelazili granicu prihvatljive javne rasprave. Zaštitnik je Upravi policije preporučio da nastavi da preduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju identifikovanja i procesuiranja lica koja su širila mizogini i seksistički govor na društvenim mrežama, a portalima "Vijesti" i "Analitika" da uklone sporne komentare, ukoliko već nijesu, i da ubuduće blagovremeno moderiraju komentare vodeći računa o zaštiti temeljnih ljudskih prava.

U mišljenju se navodi da neprihvatljivo ponašanje korisnika nije blagovremeno uočeno kako bi se spriječilo, odnosno nijesu preduzete adekvatne mjere u cilju sprečavanja.

" Umjesto toga, korisnik je ćušnut, potom udaren, a došlo je i do kontakta sa drugim korisnikom, kojem je rasklimao zub. Istovremeno jedna od zaposlenih, kako je utvrđeno iz izuzetih video-snimaka, nije preduzela ništa da se pomogne u smirivanju situacije " konstatovano je u mišljenju.

Ombudsman ističe da je nesporno da u ustanovama u kojima borave djeca sa smetnjama i teškoćama u razvoju može da dođe do neprihvatljivog ponašanja korisnika, kao i do njegove intencije da povrijedi sebe ili drugog, ali da zaposleni, pažljivim praćenjem i preventivnim reagovanjem, mogu da preduprijede te situacije.

" Zaštitnika zabrinjava činjenica da su u ustanovi bila zaposlena lica koja obavljaju stručne poslove a ne posjeduju licencu koja je uslov za obavljanje stručnih poslova. Takođe, zabrinjava da se stručna lica koja posjeduju licencu za rad u ustanovi nijesu pridržavala pravila i procedura, koji su jasni i koji se moraju poštovati " piše u mišljenju.

Centru za dnevni boravak preporučeno je, između ostalog, da obezbijedi dodatne edukacije za zaposlene za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju, sa posebnim osvrtom na rad sa djecom sa autizmom.