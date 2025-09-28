Cilj je da se kvalifikacije VII nivoa Nacionalnog okvira bolje prepoznaju na tržištu rada, a univerzitetima omogući prilagođavanje programa specifičnostima struke.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predlog Zakona o visokom obrazovanju, koji je u skupštinskoj proceduri, predviđa niz novina u organizaciji i finansiranju visokog obrazovanja, ali i u načinu na koji će studenti sticati diplome i kvalifikacije, prenosi CdM.

Jedna od ključnih promjena jeste uvođenje fleksibilnijeg modela studija. Umjesto dosadašnjeg unificiranog sistema 3+2+3, predviđa se da osnovne studije traju tri godine, postdiplomske jednu ili dvije, dok doktorske ostaju u trajanju od tri godine.

Izuzeci su, kako se navodi u Predlogu zakona, programi regulisanih profesija, čiji su model i trajanje usklađeni sa evropskim direktivama.

Cilj je da se kvalifikacije VII nivoa Nacionalnog okvira bolje prepoznaju na tržištu rada, a univerzitetima omogući prilagođavanje programa specifičnostima struke.

Besplatne osnovne i postdiplomske studije

Predlog zakona potvrđuje da studenti osnovnih i postdiplomskih studija na javnim ustanovama neće plaćati školarinu, dok se doktorske studije naplaćuju, uz mogućnost oslobađanja plaćanja za saradnike u nastavi.

“Posebna pažnja posvećena je studentima sa invaliditetom i RE populaciji, koji se oslobađaju naknada za studiranje, a sredstva za njihove školarine biće obezbijeđena iz državnog budžeta”, piše u dokumentu.

Definisani su osnovni ispitni rokovi – januarski, junski i septembarski. Studenti će u septembru moći da polažu sve nepoložene ispite iz te godine, dok je uvedeno i ograničenje – najviše dva kolokvijuma ili jedan završni ispit dnevno, odnosno dva završna ispita nedjeljno, osim u septembarskom roku.

Novina je i rok za završetak studija – dvostruko duži od predviđenog trajanja programa, ne računajući period mirovanja.

Studenti koji su upisali master programe od 120 ECTS, a do sada su ostvarili najmanje 60 ECTS, moći će da dobiju diplomu postdiplomskih specijalističkih studija, koja će biti ekvivalent VII1 podnivou Nacionalnog okvira kvalifikacija. Ovo pravo moći će da iskoriste i oni koji studiraju nakon usvajanja zakona, sve do akreditacije novih programa.

Stipendije za izvrsnost i budžetska izdvajanja

Novina je i stipendija za izvrsnost, koja se može dodijeliti studentima upisanim na univerzitetima u inostranstvu rangiranim do 200. mjesta na Šangajskoj listi. Za ovu namjenu u budžetu za 2026. godinu biće planirano oko 500.000 eura.

Dodatna sredstva od oko 200.000 eura predviđena su za finansiranje studenata sa invaliditetom i iz RE populacije, dok će za rad novih tijela Agencije biti potrebno još oko 100.000 eura.

Za 2025. godinu već su obezbijeđena sredstva za stipendije za izvrsnost u iznosu od 500.000 eura, kroz program Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, piše CdM.

Agencija za kvalitet i nova tijela

Poseban dio zakona odnosi se na Agenciju za obezbjeđivanje kvaliteta visokog obrazovanja, koja će biti nezavisna u radu i nadležna za akreditacije, evaluacije i praćenje standarda u skladu sa Evropskim prostorom visokog obrazovanja.

Predviđeno je formiranje Savjeta Agencije sa sedam članova i Akreditacionog odbora sa 13 članova, u kojem će, osim predstavnika univerziteta i privrede, svoje mjesto imati i studenti.