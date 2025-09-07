Potvrdio je pisanje pojedinih medija da će od 1. oktobra ljekovi na recept moći da se podignu samo u Montefarmovim apotekama, ali kako je istakao, samo u kratkom roku.

Izvor: MONDO

Snabdjevenost apoteka je dobra, ljekova ne fali. To je za Radio Crne Gore saopštio pomoćnik direktora Fonda za zdravstveno osiguranje Zdravko Vuksanović. Napominje da će se prve dvije do tri sedmice u oktobru ljekovi na recept moći podići samo u Montefarmovim apotekama, jer nije završena procedura za potpisivanje ugovora sa privatnim apotekama, a javni poziv, kako je kazao, objavljen je u petak. Vuksanović očekuje da će se na oglas prijaviti otprilike isti broj, preko stotinu privatnih apotekarskih ustanova.

Nema mogućnosti da će u apotekama biti nestašice ljekova jer novca u kasi Fonda za zdravstveno osiguranje ima dovoljno za nabavku u ovoj godini, poručio je Vuksanović.

“Finansijska sredstva koja Fond posjeduje za ovu godinu i koja raspodjeljuje Montefarmu apsolutno su dovoljna i trenutno smo u situaciji da su isplate redovne. Što se tiče finansijskih sredstava, Fond u ovom trenutku problema”, rekao je Vukasanović.

Potvrdio je pisanje pojedinih medija da će od 1. oktobra ljekovi na recept moći da se podignu samo u Montefarmovim apotekama, ali kako je istakao, samo u kratkom roku. Važno je, poručuje, i da državne apoteke imaju svoje poslovnice u svim opštinama, piše CdM.

“Da, nekih 15 do 20 dana u oktobru ćemo biti u situaciji da se ljekovi na recept preuzimaju isključivo u Montefarmovim apotekama. Dostupnost ljekova na recept nije ugrožena. Ono što imamo informaciju iz Montefarma je da su dobro sanbdjeveni”, rekao je Vukasanović.

Dvogodišnji ugovori sa privatnim apotekama gdje su se takođe mogli uzeti ljekovi na recept ističu 30. septembra, navodi naš sagovornik i pojašnjava da je Upravni odbor na nekoliko sjednica razmatrao opcije do donošenja najbolje odluke o produženju saradnje sa privatnim zdravstvenim ustanovama.

U konačnom, kaže, u petak je objavljen javni poziv.

“Privatne apoteke mogu da se prijave u narednih 20-ak dana, tako da kada se taj proces okonča, komisija koju obrazuje Fond će vrlo ažurno i efikasno raditi, nakon čega očekujemo i finalno potpisivanje ugovora”, dodaje.

U dosadašnjem periodu Fond je imao potpisan ugovor sa 113 privatnih apoteka, a Vuksanović očekuje da će se približan broj odazvati i na javni poziv koji je u toku.

Poručuje i da je trenutna snabdjevenost u apotekama dobra, da su građanima dostupne sve vrste medikamenata sa liste koju utvrđuje Ministarstvo zdravlja, ali i oni koji su neophodni hroničnim, te bolesnicima sa specifičnim oboljenjima, a izdaju se na recept, prenosi CdM.