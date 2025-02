Kako su dodali, “osiguranici koji ne uspiju u Fondu za zdravstveno osiguranje da evidentiraju ličnu kartu, potrebno je da se bez odlaganja jave MUP-u kako bi se riješio problem”.

Izvor: MONDO/ Mirela Ljumić

Građani koji su dobili novu, elektronsku ličnu kartu (eLK) i nisu uspjeli da je aktiviraju u Fondu za zdravstveno osiguranje (FZO), treba da se jave Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP), jer je uzrok problema sa aktivacijom ličnog dokumenta softver tog resora.

To su, pored ostalog, “Vijestima” kazali iz FZO, u odgovoru na prigovor građanina da novu ličnu nije uspio da aktivira u Fondu, kako bi je ubuduće koristio u sistemu zdravstva.

Građanin (ime poznato redakciji Vijesti) obratio se “Vijestima” prije nekoliko dana, uz navode da je, nakon što je podigao novu ličnu kartu, pošao do FZO, kako bi aktivirao ličnu kartu i mogao da je koristi kao zdravstvenu knjižicu. To, međutim, nije uspio, a u FZO su mu, ispričao je on, rekli da ne mogu da očitaju kod za lične karte.

“Navedeni problem je identifikovan i već je reagovano prema Ministarstvu unutrašnjih poslova. Naime, status osiguranika je neupitan i svi su evidentirani u FZO kao osiguranici, ali postoji sistemski problem vezan za softver MUP-a. U određenim situacijama su službenici Fonda upućivali osiguranike u MUP, nakon čega je rješavan problem i nije bilo prepreka da se lična karta evidentira kao zdravstvena knjižica. Kolege iz MUP-a rade na otklanjanju problema koji se u praksi dešavaju rijetko, ali je činjenica da se dešavaju”, rekli su “Vijestima” iz FZO, na čijem je čelu Vuk Kadić.

Kako su dodali, “osiguranici koji ne uspiju u Fondu za zdravstveno osiguranje da evidentiraju ličnu kartu, potrebno je da se bez odlaganja jave MUP-u kako bi se riješio problem”.

Iz MUP-a nisu odgovorili na pitanja “Vijesti”.

Na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti, MUP trebalo je da 30. marta 2020. počne s izdavanjem elektronske lične karte. To je, međutim, odloženo do ljeta iste godine, u cilju sprečavanja širenja epidemije koronavirusa.

Za izdavanje nove lične plaća se taksa od pet eura. Stare lične karte važe najduže do kraja marta.

“Lične karte izdate prije 30. marta 2020. godine, važe do isteka roka njihovog važenja, odnosno najkasnije do 30. marta 2025. godine”, rekli su nedavno iz resora koji vodi Danilo Šaranović.

U odnosu na staru ličnu, elektronska je “pametna”. I jedna i druga mogu da se koriste i za identifikaciju u fizičkom svijetu. Elektronsku ličnu je, međutim, moguće koristiti za dokazivanje identiteta u onlajn i digitalnom prostoru, a moguće je i da građani, koristeći je, digitalno potpišu dokumenta.

“Za razliku od još važeće lične karte, koja sadrži lične podatke (koji su laserski ugravirani i vidljivi na ličnoj karti), biometrijske i druge podatke, nova eLK sadrži i sertifikate - sertifikat za elektronsku identifikaciju i sertifikat za kvalifikovani elektronski potpis. Namjena sertifikata za elektronsku identifikaciju jeste korišćenje ličnih identifikacionih podataka u elektronskom obliku koji jednoznačno određuju pravno, fizičko lice ili fizičko lice u svojstvu registrovanog subjekta, odnosno njegova primarna namjena je dokazivanje identiteta pri korišćenju dostupnih elektronskih usluga”, pojasnili su ranije iz MUP-a i Ministarstva javne uprave (MJU), koje vodi Maraš Dukaj.

Prilikom preuzimanja nove lične karte, građani u filijalama MUP-a dobijaju sigurnosnu kovertu, koja sadrži identifikacioni broj (u budućnosti moguća zamjena za jedinstveni matični broj, JMB) i PIN/PUK. PIN/PUK se koriste za aktivaciju dokumenta, a isti podaci unose se prilikom prijave na elektronske servise, pa je neophodno zapamtiti ih ili ih bezbjedno sačuvati.

U slučaju da se PIN/PUK zaborave ili izgube, kako su to ranije rekli “Vijestima” iz MUP-a, neophodno je podnijeti zahtjev za zamjenu lične karte.

Da bi bilo moguće koristiti sertifikate sa eLK, taj dokument je neophodno aktivirati. Lična karta aktivira se provlačenjem kroz čitač kartica. Za aktivaciju neophodno je unijeti podatke koji se dobiju prilikom preuzimanja tog dokumenta - PIN i PUK kod. Čitač može da bude sastavni dio računara, može da se kupi nezavisno, a više hiljada tih uređaja kroz kampanje ranije su podijelili resori unutrašnjih poslova i javne uprave.

Iz MUP-a su ranije rekli da je rok važenja sertifikata deset godina i da u tom periodu građanin može u bilo kom trenutku aktivirati navedene sertifikate, odnosno važenje istih nije ograničeno rokom aktivacije.

Nova lična karta može da se koristi i kao zdravstvena knjižica. U tom slučaju, neophodno je to potvrditi u nekoj od filijala FZO, gdje zapravo većina građana i aktivira novu ličnu. Da bi zaposleni u FZO mogli da aktiviraju nečiju eLK, neophodno je ponijeti sa sobom kovertu koja se dobija u MUP-u, prilikom preuzimanja lične, odnosno PIN/PUK podatke.

Kada se eLK koristi umjesto zdravstvene, to znači i da se broj eLK ubuduće mora unijeti na portal ezdravlje.me - broj zdravstvene više nije validan za prijavu na sistem.

Informacije o eLK dostupne su na https://www.gov.me/mup/elk.