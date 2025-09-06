Jutarnja temperatura vazduha 8 do 21, a najviša dnevna od 22 do 34 stepena.

Izvor: MONDO/Isidora Matović

U Crnoj Gori će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, saopšteno je iz Zavoda za ahidrometeorologiju i seizmologiju ZHMS.

Ujutru, na sjeveru, mjestimično magla ili povećana niska oblačnost, a u popodnevnim satima tek ponegdje moguća kratkotrajno kiša i grmljavina, prvenstveno u planinama.

Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, na jugu ponegdje umjeren do pojačan, sjevernih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha 8 do 21, a najviša dnevna od 22 do 34 stepena.