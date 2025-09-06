U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu oblačnost.

Izvor: MONDO/Isidora Matović

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometerologiju i seizmologiju, na sjeveru, tokom jutra, po kotlinama i duž riječnih tokova, ponegdje moguća kratkotrajno magla ili povećana niska oblačnost.

Vjetar će biti slab do umjeren i promjenljiv, ponegdje kratkotrajno moguć umjeren do pjačan sjeverni, prvenstveno u noćnim satima.

Jutarnja temperatura vazduha od devet do 21, a najviša dnevna od 22 do 34 stepena.

Podgorica: Pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u noćnim satima povremeno umjeren sjeverni.

Jutarnja temperatura vazduha oko 21, najviša dnevna 33 stepena.