Vlada Crne Gore dala je Ministarstvu odbrane saglasnost za potpisivanje dva memoranduma o razumijevanju koja će tom resoru omogućiti jednostavniju i bržu nabavku naoružanja i vojne opreme kroz tzv. government to government aranžmane s drugim državama.

Izvor: Profimedia

Na prekjučerašnjoj sjednici izvršne vlasti, dato je zeleno svjetlo za potpisivanje Memoranduma o razmijevanju s Kanadskom privrednom korporacijom (Canadian Commercial Corporation - CCC) u cilju nastavka nabavke novih helikoptera za Vazduhoplovstvo Vojske Crne Gore (VCG), kupovinu rezervnih djelova za postojeće helikoptere proizvođača “Bell Textron”, pružanje ekspertskih usluga pri održavanju helikoptera, “kao i bilo koje druge nabavke opreme ili usluge za kojima se ukaže potreba”, kako prenose "Vijesti".

U prethodnom periodu, Ministarstvo odbrane je zaključivanjem zasebnih ugovora na osnovu Memoranduma o razumijevanju sa CCC koji datira iz 2017. godine, a koji je 2022. produžen na tri godine, sprovelo postupke nabavke višenamjenskih helikoptera za potrebe Vazduhoplovstva - dva nova srednja višenamjenska helikoptera tipa “Bell 412EPI”, jedan polovni “Bell 412 EP” i dva nova laka helikoptera “Bell 505 Jet Ranger X”. Ukupna vrijedost tih aranžmana bila je skoro 35 miliona eura.

“S obzirom na to da je prethodno zaključenom Memorandumu istekao period važenja, a da postoji objektivna potreba Ministarstva odbrane da i u narednom periodu vrši saradnju sa CCC, pristupilo se proceduri usaglašavanja i potpisivanja novog Memoranduma o saradnji”, obrazložili su iz resora kojim rukovodi Dragan Krapović (Demokrate), dodajući da se na ovaj način “stvara pravni osnov da se buduće nabavke opreme ili usluge iz oblasti odbrane realizuju kroz potpisivanje ugovora o nabavci između Ministarstva i CCC”.

Vlada je dala saglasnot i na potpisivanje Memoranduma o razumijevanju Ministarstva odbrane s Estonskim centrom za odbrambene investicije (ECDI) radi nastavka implementacije projekta donacije Evropske unije (EU) VCG u okviru Evropskog mirovnog instrumenta (EPF). Savjet EU je u februaru odobrio tzv. Mjeru pomoći (Assistemnnce Measure) Crnoj Gori za 2025. kroz EFP, u vrijednosti od šest miliona eura, kako prenose "Vijesti".

Odobrena mjera odnosi se na nabavku opreme za jačanje kapaciteta VCG koju čine tri komponente - oprema za podršku za ekstremne vremenske uslove, oprema za hemijsku, biološku, radiološku i nuklearnu odbranu (HBRNO), kao i oprema za borbenu potragu i spašavanje (S&R).

U okviru realizacije mjere pomoći iz EPF instrumenta, EU bira tzv. implementacionog aktera koji će, za potrebe korisnika, izvršiti nabavku i isporuku opreme odobrene kroz mjeru pomoći. U slučaju Crne Gore, Unija je izabrala Estonski centar za odbrambene investicije (ECDI) za implementacionog aktera, kako prenose "Vijesti".