Izvor: Vlada Crne Gore

Vojska Crne Gore, zajedno sa kolegama iz drugih službi, vodila je borbu sa velikim požarima koji su prijetili ljudima, njihovim kućama i prirodi.

"Iz vazduha, naši piloti i posade su izbacili gotovo 1.000 tona vode na vatrene linije, dok su na zemlji pripadnici Vojske neumorno, danju i noću, gasili plamen, krčili teren i pomagali stanovništvu. U toj borbi, život je izgubio i naš pripadnik, mlađi vodnik Dejan Božović, čije će ime ostati trajno upisano u sjećanje Vojske Crne Gore. Hrabrost, upornost i zajedništvo još jednom su pokazali da su snaga i sigurnost naših građana najveća misija Vojske Crne Gore" navodi Ministarstvo odbrane.