Izvor: Glavni grad Podgorica

Nadležna komisija trebalo bi da završi inoviranu procjenu uticaja izgradnje kolektora u Botunu na životnu sredinu za dvadesetak dana, najavio je za Radio Crne Gore direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić. Ivana Vojinović iz Centra za klimatske promjene naglašava da se taj projekat više ne smije odgađati. I dok Vojinović ocjenjuje da čak ni nekoliko godina neće biti dovoljno da Crna Gora ispuni sve obaveze iz poglavlja 27, Gazdić je optimista. Vjeruje da se obaveze mogu ispuniti u planiranom roku, prenosi CdM.

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić uvjeren je da se poglavlje 27 može zatvoriti u planiranom roku do kraja naredne godine. Pohvalio se i da je Agencija već u avgustu završila sve obaveze planirane za ovu godinu.

“Ali u ovom procesu zatvaranja i samog rada na poglavlju 27 imate 25 institucija koje takođe imaju svoje obaveze. Pored njih imate sudstvo, tužilaštvo, MUP koji su uključeni u te procese, tako da svi zajedno moramo dati sve od sebe da završimo obaveze iz te agende”, kaže Gazdić.

Završen je rad na zakonima koji su pripremani godinama, kaže Gazdić. Prošle godine usvojen je Zakon o upravljanju otpadom, dok je Nacionalni plan upravljanja otpadom u fazi usvajanja.

“Prošao je stratešku procjenu, dobio je pozitivno mišljenje, a i Zakon o zaštiti prirode očekujemo brzo da će biti poslat u skupštinsku proceduru”, kaže Gazdić.

Međutim, direktorica Centra za klimatske promjene Ivana Vojinović ocjenjuje da je posljednjih nekoliko godina nedovoljno rađeno na ispunjavanju osam mjerila iz poglavlja 27, piše CdM.

“Sama činjenica da na današnji dan nije ispunjeno u cjelosti apsolutno nijedno mjerilo govori u prilog tome da nije postojala dovoljna ni politička volja da se svi naši resursi usmjere ka poglavlju 27 kao najsloženijem”, kaže ona.

Riječ je o najskupljem poglavlju, ističe Gazdić, i potrebna je kompleksna infrastruktura, od centara za reciklažu do kolektora za prečišćavanje otpadnih voda. Gradnji najvećeg za glavni grad u Botunu protivi se sve lokalno stanovništvo.

“Projekat je trenutno kod nas u Agenciji na procjeni uticaja na životnu sredinu i komisija radi već na inoviranom elaboratu. Očekujemo uskoro, u nekih 15–20 dana, da će se znati šta je komisija odlučila”, kaže Gazdić.

Vojinović ističe da se izgradnja kolektora u glavnom gradu više ne može odlagati. Napominje da to nije samo uslov iz pregovora sa Evropskom unijom, već i pitanje zaštite zdravlja građana.

“Postojeći sistem je jako zastario, on je projektovan za 60.000 stanovnika, a nas je u Podgorici trenutno, po zvaničnom popisu, 180.000. Dakle, sistem puca na različite načine. Tako da bi uslovi zdravlja trebalo hitno da opredijele donosioce odluka da se bez odlaganja krene u izgradnju tog savremenog postrojenja”, istakla je Vojinović.

Izgradnja tog postrojenja važna je i zbog očuvanja vodnog ekosistema, ali i rejtinga naše države u očima međunarodnih finansijskih institucija, kaže Ivana Vojinović.

“Tu mislim na KfW banku koja je obezbijedila oko 30 miliona eura zajma da se to postrojenje izgradi, i negdje me ne raduju izjave političara da se ponovo moraju razmatrati opcije”, navela je.

Vojinović sumnja da je sve što Evropska komisija traži moguće uraditi za manje od godinu i po.

“Period i od nekoliko godina nedovoljan je da se Crna Gora nađe u poziciji države koja je spremna da privremeno zatvori poglavlje 27 i da njeni ekološki standardi budu na nivou standarda zemalja članica EU”, kaže ona.

Vojinović podsjeća da Brisel u ovako kompleksnim oblastima dozvoljava prelazne periode novim članicama, ali samo kada su oni jasno opravdani, vremenski ograničeni i podržani kredibilnim planovima, prenosi CdM.