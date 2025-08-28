"To je imalo strahovito negativan uticaj na realizaciju projekta, a potvrdu toga dobićete i od evropskih partnera", dodao je Mujović.

Na današnjoj sjednici parlamenta Glavnig grada bilo je riječi o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, pri čemu su gradonačelnik Saša Mujović i odbornici opozicije pominjali i lidera Demokratske narodne partije Milana Kneževića, prenosi Analitika.

"Smatram da gradnjom postrojenja nećemo uraditi ništa loše prema Zeti. Jer ovaj gradonačelnik ne zaslužuje da bude gradonačelnik ako radi samo u korist Podgorice, a na štetu bilo koje druge opštine. Ali, odmogli ste mi i stvorili jako lošu klimu istupima preko mreža i tako dalje. Podsjetiću da ste govorili o nekakvom tajnom sastanku o postrojenju, a Vladan Arsović je počeo da proziva i Milana Kneževića kako je prodao Zetu i odstupio od svoje politike", kazao je Mujović odbornicima DPS-a.

Na taj način su, dodao je, odbornici DPS-a podgrijavali atmosferu.

"To je imalo strahovito negativan uticaj na realizaciju projekta, a potvrdu toga dobićete i od evropskih partnera", dodao je Mujović.

Andrija Klikovac (DPS) je na to odgovorio kako Milan Knežević mora da pretrpi političku štetu ako bude gradnje postrojenja u Botunu, piše Analitika.

"Četiri godine su izgubljene zbog njegovih političkih stavova i instrukcija pojedinim ljudima u Botunu - mogu reći i imena i prezimena. Građani u MZ "Prvi maj" izgubili su četiri godine - ne mogu uveče otvoriti prozore zbog kolektora. Za to je politički kriv Milan Knežević. I biće kriv ako ne bude izgradnje postrojenja, a znamo kakvi su mu sad stavovi i šta pokušava", naglasio je on.

Vladan Arsović (DPS) pitao je Mujovića da, umjesto optužbi, odgovori građanima da li je lokacija u Botunu konačna ikada će početi gradnja, ali i da li je bilo sastanka sa predstavnicima Evropske unije tim povodom.

"Da li je bilo sastanka? Jeste. Bili su Spajić, Knežević, Satler, Mandić i ja. Da li je tajni sastanak? Da li može biti tajno nešto u zgradi Glavnog grada", upitao je on.



Knežević obećao da neće ni na jedan način opstruirati gradnju

Mujović je danas potvrdio i kako je Milan Knežević dao 'zeleno svjetlo'.

Preciznije, on je istakao kako je lider DNP na tom sastanku rekao da neće opstruirati ni na jedan način gradnju postrojenja.

"Zadržava svoj stav, ali nikakve opstrukcije vršiti neće. To je njegov jasan i precizan stav koji je rekao pred nama", naglasio je Mujović.