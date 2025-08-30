I pored preporuke Zavoda za školstvo, polumaturanti podgoričke OŠ “Vuk Karadžić” već u ponedjeljak, 1. septembra, kreću na ekskurziju u Srbiju.

Izvor: MONDO, Goran Sivački

Direktor te škole Budimir Vukićević rekao je juče “Vijestima” da je to odlučeno nakon vanrednog sastanka s roditeljima koji je 25. avgusta održan “s ciljem razmatranja preporuke Zavoda za školstvo”.

“Većina roditelja bila je za to da se ne odlaže ekskurzija. Konsultovali smo i Savjet roditeljia koji nam je kazao da su stava da se ne odlaže put u Srbiju, kao i da je u redu da djeca idu maršrutom koja je još u aprilu određena i usvojena. Za učenike je planiran polazak iz Podgorice ka Zlatiboru, zatim obilazak Novog Sada i Beograda. U maršrutu je uključena i posjeta Kragujevcu i spomen-parku Šumarici, a nakon toga se đaci vraćaju u Podgoricu”, objasnio je Vukićević, kako prenose "Vijesti".

Zavod za školstvo preporučio je početkom sedmice da odlože eventualno planirane ekskurzije u Srbiju, zbog aktuelne situacije u toj državi.

Prethodno su savjeti roditelja nekoliko osnovnih škola izrazili zabrinutost povodom organizovanja učeničkih ekskurzija u Srbiji, zbog čega se Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) obratilo Ministarstvu vanjskih poslova (MVP) radi pribavljanja mišljenja o bezbjednosti odlaska naših učenika i učenika na navedenu destinaciju. Nakon toga je Zavod uputio svoju preporuku školama da odlože putovanje ili, u dogovoru sa agencijama, isplaniraju alternative, kako prenose "Vijesti".

Prema pisanju medija, od ekskurzije u susjednu državu odustala je OŠ “Radojica Perović”, dok dio podgoričkih škola još utvrđuje rutu.

Vukićević je, odgovarajući na pitanje da li su tražili od roditelja da potpišu izjavu o prihvatanju odgovornosti za svaki potencijalni rizik po učenika, kazao da je to učinjeno, “jer se podrazumijeva”.

“Onaj čije je dijete, može da kaže da je nesigurno i da ne pošalje dijete na ekskurziju. Stojimo pri odluci da djeca krenu na put već u ponedjeljak”, izjavio je.

Da će biti škola i roditelja koji neće prihvatiti preporuke prosvjetnih institucija, ranije je upozorila i direktorica Udruženja Roditelji Kristina Mihailović.

Prema njenim riječima, MPNI, Zavod za školstvo, uprave škola i savjeti roditelja moraju napraviti precizan i obavezujući pravilnik o organizaciji izleta i ekskurzija, kako se ne bi dešavale situacije da neke ustanove poslušaju preporuke, a neke odluče da to ne učine, kako prenose "Vijesti".

“Važno je da se napravi pravilnik koji će biti obavezujući i da se ubuduće tačno znaju procedure, šta se obilazi, ali i šta se radi i kako se postupa u rizičnim situacijama. Najbolje je kada je sve jasno precizirano, pa da nemamo ovu varijantu - neki će da čuju i razumiju preporuku, a neki ne”.

Zavod za školstvo je još u februaru dostavio uputstvo osnovnim školama i preporučio da se đačke ekskurzije ne organizuju van granica Crne Gore.

“Ukoliko je ekskurzijom i izletom predviđeno da učenici osnovnih škola, pored edukativnih i kulturno-istorijskih sadržaja, posjete vjerske znamenitosti, neophodno je da budu zastupljeni objekti svih religija”, naglašeno je u Uputstvu za organizovanje i sprovođenje tih vanškolskih aktivnosti.

U dokumentu piše da su ekskurzije planirana višednevna učenička putovanja radi posjeta mjestima koja imaju “prirodni, kulturni, istorijski, naučni, rekreativni, sportski, ekonomski ili tehnički značaj”.

Prema Uputstvu, prije polaska na ekskurziju ili izlet, važno je odraditi detaljnu procjenu troškova prevoza, smještaja, ishrane, kao i ulaznica koje plaćaju roditelji.