Zavod za školstvo preporučio je osnovnim školama da u ovom trenutnku odlože eventualno planirane ekskurzije u Srbiju

Izvor: MONDO, Goran Sivački

Razlog za to je, kako piše u dopisu koji je poslat svim osnovnim školama u državi, aktuelna situacija u toj zemlji.

“Molimo Savjet roditelja, kao donosioca odluke, i školu, kao organizatora ekskurzije, da preispitaju svoju odluku, te planiranu ekskurziju odlože ili, eventualno, osmisle alternativnu destinaciju, koja će odgovarati zahtjevima bezbjednog putovanja”, piše u dopisu Zavoda za školstvo koji je upućen svim osnovnim škola, prenose Vijesti.

Savjet roditelja nekoliko osnovnih škola je prethodno izrazio zabrinutost povodom organizovanja učeničkih ekskurzija u Srbiji, zbog čega se Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) obratilo Ministarstvu vanjskih poslova (MVP) radi pribavljanja mišljenja o bezbjednosti odlaska naših učenica i učenika na navedenu destinaciju.

U odgovoru koji je MVP-a, dostavio MPNI navedeno je da je politička situacija u Srbiji “postala složena, uz svakodnevne proteste”.

“Povodom Vašeg obraćanja od 18. avgusta 2025. godine, koje se odnosilo na procjenu bezbjednosti putovanja u Republiku Srbiju, a imajući u obzir ocjene relevantnih bezbjednosnih organa i preporuke Ambasade Crne Gore u Republici Srbiji, informišemo da je politička situacija u Republici Srbiji postala složena, uz svakodnevne proteste u gradovima širom Srbije, i sukobe građana sa policijom. Protesti se organizuju bez unaprijed utvrđenih termina, često dolazi do nasumičnog blokiranja saobraćajnica, pa je važno imati na umu da je nemoguće unaprijed procijeniti stanje u saobraćaju i moguće poteškoće koje mogu značajno uticati na prohodnost kretanja u cijeloj državi. Preporučuje se oprez i detaljnije informisanje prije puta”, piše u dopisu MVP-a koji je upućen MPNI.