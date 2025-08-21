U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano, a maksimalna temperatura iznosiće 34 stepena.

Izvor: MONDO/Isidora Matović

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u popodnevnim satima postepeno povećanje oblačnosti, a uglavnom krajem dana i tokom noći kiša, pljuskovi i grmljavina.

Lokalno se očekuju obilniji i izraženiji pljuskovi a moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode praćene gradom, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima.

U zoni grmljavinskih oblaka moguć je jak, na udare i olujni vjetar.

Vjetar tokom dana umjeren do jak, južni.

Jutarnja temperatura vazduha deset do 22, a najviša dnevna od 24 do 34 stepena.

U Podgorici pretežno sunčano. U popodnevnim satima povećanje oblačnosti, a uglavnom krajem dana i tokom noći kiša, pljuskovi i grmljavina. Očekuju se izraženiji i obilniji pljuskovi, a moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar umjeren do pojačan, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha 21, najviša dnevna oko 33 stepena.