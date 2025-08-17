U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno, tokom prijepodneva sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo.

Izvor: MONDO/Isidora Matović

Od sredine dana, mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u kontinentalnim predjelima i planinskom zaleđu Boke, dok je duž obale, uglavnom moguća ređa pojava.

Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, dominantno sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha 11 do 26, a najviša dnevna od 21 do 35 stepeni.

Podgorica: Promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, uz uslove za kratkotrajno kišu ili pljusak i grmljavinu u popodnevnim satima, više uslova u planinskom okruženju.

Vjetar slab do umjeren, na udare kratkotrajno pojačan, dominantno sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 25, najviša dnevna 35 stepeni.