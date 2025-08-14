U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i najvišu dnevnu temperaturu do 40 stepeni.

Izvor: MONDO/Isidora Matović

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, poslijepodne ili krajem dana, uz jači razvoj oblačnosti, ponegdje je moguća kratkotrajna kiša, prvenstveno u planinskim oblastima.

Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura od 11 do 28, a najviša dnevna od 27 do 40 stepeni.

U Podgorici sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 28, najviša dnevna oko 39 stepeni.