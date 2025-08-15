Danas promjenljivo oblačno, do 38 stepeni

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i veoma toplo.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, popodne je ponegdje, uglavnom u planinskim oblastima, moguća kratkotrajno kiša i grmljavina.

Vjetar će biti uglavnom slab do umjeren, najčešće istočnih smjerova, na krajnjem jugoistoku povremeno umjeren, na udare kratkotrajno pojačan, sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura vazduha 12 do 26, a najviša dnevna od 26 do 38 stepeni.