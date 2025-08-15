Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati djelovi više opština, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS.

Bez struje će biti:

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Prentina Glavica.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Rubeža,Sjenokosi,Kazanci,Donji Broćanac.

Plužine

– u terminu od 09 do 17 sati:Miloševići.

-u terminu od 8:30 do 17:30 sati:” Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno,

Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Tivat

-u terminu od 07 do 09 sati: Pod Kuk, Markuševina, Mažina.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica, dio sela Božiće.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Kaludra, Rovca.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Nedakusi,Obrov,Rasovo – Begovići,Bliškovo,Pavino polje.

-u terminu od 09 do 16 sati: Sutivan, Njegnjevo,Draškovina,Zaton – Klinac,Prijelozi – Nanići, Zakom,Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, mHE Vrelo, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice,Jabučno,Donji Mojstir – Mokri lug,Dobrakovo.

-u terminu od 08 do 16 sati:Muslići,Božovića polje, Majstorovina.

Kolašin

-u terminu od 09 do 16 sati: Manastir Morača, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Dragovića polje, Dugi laz, Vočje, Osreci, Starče, Svrke, Redice, Ljevišta, Bojići, Bare, Drijen, Đuđevina, Raičevine, Petrova ravan, Podi, Sreteška gora, Smira, Sela, Prekobrđe-Ulica, Uljari.

-u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Podi,Mujića Rečine,Sunga 2, Đekići.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Žari – Vrela, Gornji Lepenac,Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari,Rudnica,Bistrica, Pržišta.

-u terminu od 10 do 19 sati: Juškovića potok.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dolja 1.

Plav

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati:Jara, Babino Polje, Meteh, -Opština Plav(102 potrošača)

-u terminu od 08:30 do 17:30 sati: Uže gracko jezgro Plava – Naselje u blizini Šabovića Đžamije,dio ulice Šabovića, dion Završke ulice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati:Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko, Mrzovići.

-u terminu od 08 do 18 sati: Đurđevića Tara

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Fejzići.

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac.

Iz CEDIS-a napominju da se navedeni radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

“U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su iz te kompanije, prenosi CdM.