Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati brojna naselja u više crnogorskih gradova, saopšteno je iz CEDIS-a.

Izvor: Sean Kilpatrick / PA Images / Profmedia

Podgorica

– u terminu od 7:30 do 15 sati: KIPS kvart kod Radoja Dakića i veći dio Gornje Gorice – između Sadina i Nikšićke magistrale, Ulica Miloja Pavlovića, iza marketa Venkor i oko Vinopodruma,naselje oko nekadašnjeg Elastika, Sadine i Sjenokos,dio Gornje Gorice – ulice Miloja Pavlovića i Sitnička i dio Donje Gorice – ulice Lješkopoljska, Berska i dr Anta Gvozdenovića (moguća kraća isključenja),Imanje Knjaz, dio uz Nikšićku magistralu (7. avgust, Voli Trade, benzinska pumpa Dak Petrol, Algoritam, Kroling), Komanski Most, Lužnica i dio Livada Bandića (moguće kratkotrajno isključenje).

-u terminu od 08 do 15 sati: Naselje oko Vinopodruma,Dio Donjih Kokota,Staniseljići,Naselje oko Savinog potoka: Ulica Iveze Vukova, Ulica Đulje Jovanoviće, Ulica Valtazara Bogišića i dio Ulica CASNO-a,Ulica Lješkopoljska i Dr.Anta Gvozdenovića,Naselje iza marketa Venkor-Gornja Gorica,Dio Kakaricke prema Vrelima,Naselje oko Tarine garaže – Ulica Jelene Balšić, Miladina Popovića i dio Ulica AVNOJ-a,Ulica Iva Vizina.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja),Luke, Jelenak, Kula Lakića, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo .

-u terminu od o8 do 15 sati: dio Novog Sela.

Zeta

-u terminu od 09 do 15 sati: Ponari, Vukovci, dio Bijelog Polja, Bistrice, Kurilo (kratkotrajno isključenje),Željeznička Stanica Zeta, Regionalni Vodovod.

Cetinje

– u terminu od 08 :30 do 17 sati: Građani, Podgor i Višnjica.

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati:Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Dio Žirovnice, dio Rubeža,Ul. Školska, Ul. Gračanička, Ul. Trgovačka, dio Kličeva

-u terminu od 09 do 17 sati: Dio Brezovika, Rastovac, Gornje Polje, Mali Brezovik, Vidov Potok, Vidrovan, Brod, Miločani, Dio Vira, Nula, Zavraca, Stuba, Sjenokosi, Duga, Šume, Presjeka, Srijede, Čeline, Prisoja, Vrzipov do.

-u terminu od 07 do 09 sati:svi potrošači sa područja Banjana, Grahova , Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele Vilusi.

-u terminu od 07 do 17 sati: Broćanac, Široka ulica, Štedim, Moštanica, Dio Vitalca, Riđani, Kuside, Stari dvori, Gitanes Petrol, Neckom, Agromont, Atlas Montenegro, dio Straševine, Geosonda, Vrtac.

Plužine

– u terminu od 08:30 do 17 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

-u terminu od 08 do 16 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno.

-u terminu od 08 do 15 sati: Miljkovac.

Budva

– u terminu od 09 do 12:30 sati: dio naselja: Mainski put, Trg sunca, Popa Jola Zeca 5 I Zgrada Opštine BD.

-u terminu od 08:30 do 13:30 sati: Markovići,Mažići,Lapčići,Stanišići,Braići,Duletići,zamak Pobore,Pobori,Stanjevići.

Bar

-u terminu od 09 do 14 sati: Potrošči na području Virpazara (Grad), Zabes i Boljevići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati:naselje Zenelovići.

-u terminu od 09 do 12 sati: Gornji Štoj, Ada Bojana.

-u terminu od 08 do 10 sati: naselje Velika Plaža kod novog mosta.

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati:kompletno područje Stoliva.

Tivat

-u terminu od 08 do 11 sati: dio potrošača u naseljima Lorovina, Mrčevac 1 i Dumidran 5.

Herceg Novi

– u terminu od 10 do 12 sati:Rose.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati:dio sela Zabrđe, dio sela Božiće.

-u terminu od 09 do 17:30 sati: Dio sela Seoce.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kaludra.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati:Šolje, Obrov.

-u terminu od 09 do 16 sati: Mladost, Knjigopromet, Inženjeringpromet, Vagen, Unipred, Nedakusi-Šurevice, Džafića brdo,Zaton – Klinac,Boljanina,Ravna rijeka,Kaševari,Sutivan,Muslići,Jagoče,Pavino polje,Njegnjevo – novo selo,Banje selo,Lješnica,Srđevac,Požeginja,Rasovo,Kostići,Čokrlije, Biokovac, Sadici, Mahala, Krstače, Bijeli potok, Pavino polje, Kovren, Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grubješići, Kičava, Grab.

– u terminu od 08 do 16 sati: Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad.

-u terminu od 09 do 15 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići

-u terminu od 09 do 16 sati: Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton,Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice.

-u terminu od 09 do 14 sati: Čokrlije.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Traforeon Breza,Padež,Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati:Lepenac-Cer.

-u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Lepenac,Feratovo polje,Pržišta,Matovine.

-u terminu od 08 do 15 sati: Rudnica,Selišta.

Plav

– u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Sela: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje.

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Mašnica

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati:Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Mrzovići.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grahovača.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati:Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, navode iz CEDIS-a.