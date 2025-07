Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati brojne ulice i naselja u više crnogorskoh opština, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS.

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Kakaricke prema Vrelima, IRD Šume, Ulica Slavonska, Dragoljuba Milačića, Hercegnovska, Andrijevička, Danilovgradska, Ive Andrića, Vita Nikolića, Ludviga Kube, Naselje oko Škole u Zagoriču, Dio Donje Gorice oko Grand Namještaja, Ulica Lješkopoljska i Dr.Anta Gvozdenovića, Naselje iza marketa Venkor-Gornja Gorica.

– u terminu od 08: 30 do 12 sati: Ulica Kozaračka i Zmaj Jovina.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Dio Studena, dio Novog Sela.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 06 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Krstac, dio Žirovnice, dio Rubeža.

– u terminu od 09 do 17 sati: Dio Brezovika, Rastovac, Gornje Polje, Mali Brezovik, Vidov Potok, Vidrovan, Brod, Miločani, Dio Vira, Nula, Zavraca, Stuba, Sjenokosi, Duga, Šume, Presjeka, Srijede, Čeline, Prisoja, Vrzipov do, Vir.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Miljkovac.

– u terminu od 08: 30 do 17 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Potrošči na području Tuđemila, Ribnjaka i Sutormana, dio potrošača u Dobroj Voda u blizini ćevabdzinica “Kolovic”, “Stela Caffe Restaurant” i “Makine Vučinića”, dio potrošača na području Donjeg kraja u Limljanima (Pejanovići).

Budva

– u terminu od 08: 30 do 13: 30 sati: Naselja: Markovići, Mažići, Lapčići, Stanišići, Braići, Duletići, zamak Pobore, Pobori, Stanjevići..

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14: 30 sati: Dio sela Božiće, dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica, dio sela Slatina, dio sela Seoce, naselja okoŠkole i magistralnog puta.

Berane

– u terminu od 09 do 14: 30 sati: Kaludra i Rovca.

– u terminu od 09 do 15 sati: Zaseoci Ovsine, Gruice i Barice, naselje oko Aerodroma.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 12 sati: Gimnazija, Zaimovića Livade, Lješnica, Cerovo, Rakonje, Lipnica.

– u terminu od 08 do 15 sati: repetitor Grančarevo.

– u terminu od 09 do 16 sati: Rakonje, Ribarevine, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići, Crnionica, Srđevac, Grab, Korita, Muslići, Zaton 2, Lješnica, Božovića Polje, Sutivan, Njegnjevo, Dobrakovo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Padež, Puco Đekić.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Feratovo polje, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari, Pržišta, Selišta, Matovine, Tutići, Rudnica, Gornji Lepenac.

Gusinje

– u terminu od 07: 30 do 14: 30 sati: Sela: Bucelj, Kačanik, Dolja, Veternik, Grebaje i dio gradskog jezgra Gusinja.

Plav

– u terminu od 07: 30 do 17: 30 sati: Sela: Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 09 sati: Komini, Zbljevo, Vidre, Bučje, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići, Trnovice, Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže – moguća isključenja u navedenom periodu.

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Mrzovići.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14 sati: Selo Bać-Gornji dio sela Zaseok Murići.

– u terminu od 09 do 14: 30 sati: Selo Bać-Donji dio sela u blizini džamije.

– u terminu od 10 do 10: 30 sati: Sela: Kujevići, Fejzići, Dautovići, Plunca, Babići, Ggrahovo, B.Crkva, Biševo, Luke, Ređovići, Crnokrpe, Razdolje, Knfekcija, Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina, Blace, Radetina, Kačapore, Besnik, Malo Malo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać, Murići, Kajevići, Đžuđževići, Jablanica, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit Mont i TV Repetitor.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Mokro.

IZ CEDIS-a napominju da se navedeni radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

“U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su iz te kompanije.