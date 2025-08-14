Usljed velikog broja aktivnih požara koji su posljednjih dana zahvatili više opština u Crnoj Gori, došlo je do pogoršanja kvaliteta vazduha. U Podgorici kvalitet vazduha je loš.

Izvor: MONDO/ BALŠA JANKOVIĆ

Prema podacima sa platforme Vazduh.me, jutros u periodu od 6 do 7 sati u podgoričkom naselju Blok V izmjeren je loš kvalitet vazduha, sa indeksom od 84.

Koncentracija PM 10 čestica iznosila je 88,20 µg/m³, dok je PM 2.5 zabilježen na nivou od 76,60 µg/m³.

Najkritičniji periodi bili su sinoć od 23 i 00 sati, kada su vrijednosti označene kao veoma loše.

Stručnjaci savjetuju građanima, posebno osjetljivim grupama, da izbjegavaju duži boravak na otvorenom tokom perioda povećane zagađenosti.

Dim od požara ugrožava zdravlje, a Institut za javno zdravlje dao je preporuke za zaštitu, preosi CdM.