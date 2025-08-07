Iz Vodovoda su objasnili da raspolažu sa samo 17 sekundnih litara vode povećanog saliniteta, koliko trenutno daje lokalno izvorište Plavda u Lepetanima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Zbog havarije na regionalnom vodovodu na gradilištu bulevara Tivat-Jaz u Grblju, čitavo područje opštine Tivat od 17 časova je bez snabdijevanja vodom.

To je rezultat činjenice da je tivatsko preduzeće Vodovod i kanalizacija, suočeno sa potpunim prekidom dotoka iz sistema Regionalnog vodovoda, moralo pod hitno uvesti havarijske restrikcije u snabdijevanju potrošača u Tivtu.

Iz Vodovoda su objasnili da raspolažu sa samo 17 sekundnih litara vode povećanog saliniteta, koliko trenutno daje lokalno izvorište Plavda u Lepetanima.

Zbog toga će u vremenu od 17 sati danas do šest sati sjutra ujutro, biti zatvoreni svi ventili na cjevovodima prema gradu.

Za to vrijeme, voda sa Plavde će se pumpati u glavni gradski rezervoar Pod Kuk, kako bi se ona akumulirala za kakvo-takvo snabdijevanje grada tokom dana sjutra.

Iz Regionalnog vodovoda su najavili da oštećenje na njihovoj infrastrukturi u Grblju, najvjerovatnije neće moći da bude sanirano prije sjutra.