Juče su, prema riječima njihovih čitalaca, to bile zgrade u centru grada, dok su danas Rubeža i Integralovo naselje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Zbog nepovoljne hidrološke situacije i manjka vode na vodoizvorištu Vidrovan, pojedini djelovi grada ostali su juče i danas bez vode, javlja RTV Nikšić.

Kako je za Portal RTNK kazala PR Vodovoda Milijana Perović, vode nema na izvorištu Vidrovan i jako je složena hidrološka situacija usljed manjka padavina i radi toga dolazi do nestanka vode u pojedinim prigradskim i gradskim naseljima.

Ona je kazala da se to ne može predvidjeti, kao i da ne znaju do kada će trajati nestanak vode, jer, kako je istakla, zavisi da li će u nekom drugom dijelu grada „građani zavrnuti slavinu“.

Perović je najavila da će od sjutra najvjerovatnije važiti restriktivni režim snabdjevanja i u prigradskim naseljima, kao i gradskim, ali da će to definitivno saopštiti sjutra.

Takođe je podsjetila da su više puta upozoravali građane da racionalno troše vodu te da je Vodovod vršio kontrole, ali da građani nijesu ništa učinili kako bi spriječili da dođe do restrikcije.