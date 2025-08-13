Vatrogasci u Crnoj Gori danas nastavljaju borbu sa požarima na više lokacija.

Izvor: MONDO

U Podgorici je najkritičnije u Kučima, gdje kod skretanja za selo Liješta vojska gasi požar, a pomažu im i brojni mještani.

Požar je zahvatio brdo od Smokovca ka Bioču, iznad pruge. Vatra se spušta ka kućama i vatrogasci pokušavaju da ih odbrane. U akciji gašenja ovog požara uključio se i helikopter iz Srbije.

U Danilovgradu je situacija složena u Topolovu, Stružnici i na Jablanu.

Komandir vatrogasne jedinice Danilovgrad Dejan Marunović kazao je Danu da su ugrožene dvije vikendice.

"U gašenju nam pomažu dva helikoptera Vojske Crne Gore, teren je nepristupačan. Velike napore ulažu i mještani i na tome smo im zahvalni" kazao je Marunović.

Načelnik Područne jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje Podgorica Vojin Vojinović kazao je ranije danas da je na Staroj Zlatici požar lokalizovan.

"Aktivne lokacije su Fundina i Kučka Korita, gdje je usmjeren helikopter iz Srbije. Aktivni požari su i na Medunu i Dinoši " rekao je Vojinović na vanrednoj konferenciju MUP-a za medije, piše Dan.

U Ulcinju je gorela borova šuma na Velikoj plaži, požar je brzom reakcijom vatrogasaca lokalizovan.

U Bijelom Polju i Šavniku požari su i dalje aktivni, ali se drže pod nadzorom, dok su u Nikšiću na lokalitetima Presjeka – Sjenokosi i Zakraj – Krnovo tokom dana djelovali vazduhoplovi MUP-a.

Na Crnogorskom primorju požari u Čanju i Buljarici su pod kontrolom. Helikopter iz Srbije angažovan je i danas, a slanje jednog helihoptera odobrila je i Bosna i Hercegovina. Kanader iz Hrvatske stićiće u popodnevnim časovima. Očekuje se da do sjutra stignu vatrogasaci-spasioci iz Austrije, a tokom dana najavljen je dolazak helikoptera iz Mađarske i Češke.

Ministarstvo odbrane Crne Gore izražava zahvalnost Ministarstvu odbrane BiH

Zahvalnost je upućena svima koji su ponudili i pružaju pomoć u ovim teškim trenucima.

" Dugogodišnja saradnja i partnerski odnosi između ministarstava odbrane Crne Gore i Bosne i Hercegovine još jednom su potvrđeni kroz spremnost da se uputi podrška u najtežim okolnostima. Na nivou dva ministarstva, a i kroz kasniji razgovor načelnika Generalštaba OS BiH generala Gojka Kneževića i brigadnog generala Miodraga Vuksanovića koordinisane su dalje aktivnosti radi brze realizacije pomoći Crnoj Gori " saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Ovakvi gestovi potvrđuju prijateljske odnose, kako su istakli, i solidarnost među oružanim snagama u regionu, dodatno ojačavaju međusobno povjerenje i saradnju u trenucima kada je podrška najpotrebnija.

" Zahvalni smo i svim našim saveznicima, partnerima i međunarodnim organizacijama koje nam pomažu u borbi protiv požara, čija je podrška od neprocjenjivog značaja. MO i VCG cijene svaki izraz spremnosti da se pomogne i uvjereni smo da zajedništvo i solidarnost predstavljaju snagu kojom jedino možemo prevazići sve izazove." , prenosi Dan.