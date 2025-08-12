Milatović je, dodaje se, jutros razgovarao sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem nakon čega je hrvatski kanader stigao u Crnu Goru.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sazvao je hitnu sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost danas u 18 časova u Vili Gorica, zbog dramatične situacije izazvane širenjem požara širom države.

Na sjednicu su, kako je saopšteno iz kabineta predsjednika države, pored članova Savjeta, pozvani ministri unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i odbrane Dragan Krapović, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović i direktor Uprave policije Lazar Šćepanović.

"Takođe se zahvalio Predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću na podršci koju je poslala Srbija. Kasnije u toku dana razgovarao je i sa Radmilom Šekerinskom, zamjenicom generalnog sekretara NATO-a. Ona je predsjednika obavijestila da je aktiviran Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC) – glavni mehanizam NATO-a za civilni odgovor u vanrednim situacijama čime je državama članicama upućen zahtjev za hitnu pomoć. Crna Gora mora koordinisano preduzimati sve mjere kako bi zaštitila živote građana, njihovu imovinu i prirodna bogatstva zemlje", piše u saoštenju.