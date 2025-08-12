Vojnik Marko Iković teško je povrijeđen tokom prevrtanja cisterne u Kučima, dok je njegov kolega Dejan Božović izgubio život.

U Urgentni centar Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), oko 14 časova, primljen je pripadnik Vojske Crne Gore zbog teških povreda koje je zadobio prilikom gašenja požara.

“Nakon sprovedene dijagnostike i konsultativnih pregleda pacijent je primljen na dalje liječenje na Odjeljenje intenzivne njege KCCG”, saopštili su iz Kliničkog centra.