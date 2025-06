Iznad plaže Mogren, ova mala tvrđava čuva priče stare više od vijeka. Danas, iako djelimično urušena, tvrđava odiše posebnom atmosferom.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kameni ostaci i zarasli zidovi “pričaju” priče o mornarima, vojnicima i davnim bitkama.



Do nje vodi uska staza kroz borovu šumu, a kada stigneš do vrha, čeka te nagrada – pogled na pučinu koji ostavlja bez daha.

Idealno mjesto za istraživače, ljubitelje istorije i romantike, ali i za one koji žele da osjete duh prošlih vremena u tišini koju

narušava samo šum talasa.

Iz opštine Budva imaju velike planove za valorizaciju tvrđave koji će biti za ponos svim sugrađanima, kulturnoj sceni i razvoju turizma.



