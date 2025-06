Smještene ispod stjenovitih litica i povezane uskom stazom uz more, Mogren i Mogren II odišu posebnom čarolijom koja je odavno svima već poznata.

More je tirkizno i kristalno čisto, a pogled na Stari grad i otvoreno more oduzima dah. U sezoni ovdje sve živi - turisti iz svih krajeva svijeta, miris kafe iz obližnjih barova, šum talasa i vreli pijesak pod nogama. Mogren nikad ne razočara, a to zna svako ko je bar jednom bio!



