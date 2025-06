“Vaša klijentkinja je pod lupom SDT-a, a ne mi…”, izjavio je savjetnik u kabinetu direktora Bulat Bulatović, dodajući da nigdje ne piše da Perović treba da se vrati na posao.

Izvor: Printscreen RTCG

Bivša direktorica Agencije i danas je pokušala da uđe sa svojim pravnim zastupnikom Nikolom Martinovićem u Agenciju za sprečavanje korupcije, ali joj to nije omogućeno, pišu Vijesti.

Martinović je pitao Sindikat ASK-a zašto čekaju ispred vrata Agencije.

“Primate li saučešće”, upitao je on, prenose Vijesti.



V. d. direktora Agencije Dušan Drakić rekao je da treba da se poštuje Agencija. “Nemojte da urušavamo ASK sa ovim stvarima”, naveo je on.

Pitao je Perović zašto pokušava da blokira Agenciju i “naše ostvarivanje rezultata”.

Savjetnik u kabinetu direktora Bulat Bulatović je kazao da Perović ne može ući.

Nakon što nisu dozvolili Perović da uđe, njen advokat je kazao da će “dolaziti nenajavljeni”.

Drakić je pitao je li moguće da “je Perović nezasita pa joj treba auto”.

Martinović je rekao da niko nije tražio auto, već da se Savjet sam ponudio.

Bulatović je rekao da ASK “nije krava muzara”.

“Vaša klijentkinja je pod lupom SDT-a, a ne mi…”, izjavio je on, dodajući da nigdje ne piše da Perović treba da se vrati na posao, prenose Vijesti.

Drakić je pitao šta je cilj svega što se proteklih dana desilo, i zbog čega se sabotira rad Agencije.

“Družićemo se svaki dan”, poručio je Drakić.

Perović i Martinović su napustili zgradu, da bi se ubrzo vratili nazad.

Martinović je pokušao da uđe, dok ga je Bulatović sprječavao. Došlo je do naguravanja, a branilac Perovićeve je govorio novinarima da to snime, prenose Vijesti.