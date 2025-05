Prema nezvaničnim informacijama, tužioci su službenike ASK-a pitali u vezi sa višemjesečnim ćutanjem Jelene Perović na upit Đukanovića da li je dužan da i po prestanku funkcije predsjednika Crne Gore i dalje podnosi imovinske izvještaje.

Iz SDT-a nijesu odgovorili na pitanja da li se radi o novom predmetu koji se odnosi na Perović, kao ni o eventualnom krivičnom djelu koje se bivšoj direktorici stavlja na teret, prenose "Vijesti".

Više zaposlenih Agencije za sprečavanje korupcije saslušano je u Specijalnom državnom tužilaštvu u vezi sa mogućom zloupotrebom položaja bivše direktorice Jelene Perović tokom postupanja u slučaju imovine i prihoda prethodnog šefa države Mila Đukanovića.

Prema nezvaničnim informacijama, tužioci su službenike pitali u vezi sa višemjesečnim ćutanjem Perović na upit Đukanovića da li je dužan da i po prestanku funkcije predsjednika Crne Gore i dalje Agenciji podnosi imovinske izvještaje.

Isti izvori tvrde da je saslušanjima prisustvovala i bivša direktorica Agencije, ali i njen advokat Nikola Martinović.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva nijesu odgovorili na pitanja “Vijesti” da li se radi o novom predmetu koji se odnosi na Jelenu Perović, kao ni o eventualnom krivičnom djelu koje se bivšoj direktorici stavlja na teret.

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu SDT-a protiv bivše direktorice Agencije za sprečavanje korupcije i njene bivše pomoćnice Nine Paović za krivična djela zloupotreba službenog položaja i produženo krivično djelo falsifikovanje službene isprave…

“Vijesti” su početkom prošle godine objavile da je Đukanoviću trebalo čak 143 dana da dostavi imovinski karton po prestanku funkcije. Dugogodišnji državnik je to trebalo da uradi 30 dana nakon što je funkciju predao Jakovu Milatoviću. Primopredaja dužnosti bila je 20. maja 2023, što znači da je Đukanović zakonske obaveze trebalo da izvrši do kraja juna te godine. On je, međutim, Agenciji položio račune o imovini i prihodima tek u oktobru 2023.

Protiv njegovog nasljednika na čelu države - Milatovića, zbog sličnog kršenja propisa, Agencija je ekspresno pokrenula postupak.

Zakonske odredbu su jasne i preciziraju da 30 dana po dolasku i odlasku sa funkcije zvaničnici moraju Agenciji dostaviti imovinske kartone.

Zakon o sprečavanju korupcije obavezuje funkcionere da 30 dana po prestanku funkcije moraju dostaviti imovinski izvještaj, a nakon toga još dvije godine zaredom moraju dostavljati redovne godišnje kartone. U slučaju kršenja tog propisa, funkcionerima prijeti kazna u rasponu od 500 do 2.000 eura.





Kad 30 dana postane 143

Đukanović je dužnost predsjednika države predao Milatoviću 20. maja 2023. godine. Pet dana kasnije - 25. maja, obavijestio je Agenciju da mu je funkcija prestala, ali da mu nije konstatovan prestanak funkcije predsjednika Senata prijestonice, zbog čega traži mišljenje u vezi sa tim da li je u obavezi da dostavi izvještaj o imovini i prihodima u roku od 30 dana, kako je propisano Zakonom.

Agencija je na ovaj upit odgovorila 76 dana kasnije, 4. avgusta.

U odgovoru Đukanoviću, Perović mu objašnjava da je od Senata Prijestonice 2. avgusta dobila dopis u kome se kaže da je “Đukanoviću prestankom funkcije predsjednika države automatski prestala funkcija predsjednika Senata Prijestonice”.

“Milu Đukanoviću, predsjedniku Senata Prijestonice je prestala navedena funkcija... dana 20. 05. 2023. godine i imenovani je dužan da dostavi izvještaj o imovini po prestanku funkcije u roku od 30 dana od dana prijema predmetnog mišljenja”, stoji u dopisu Agencije Đukanoviću od 4. avgusta prošle godine.

Đukanović je izvještaj dostavio 11. oktobra, 67 dana od dana kad mu je Perović otklonila nedoumice.

Iz Agencije su prethodno tvrdili u odgovorima “Vijestima” da je bivši šef države zakonsku obavezu ispunio 11. oktobra.

“...U roku od 30 dana od prijema akta Agencije za sprečavanje korupcije, od koje je zatražio mišljenje da li su mu istekom mandata predsjednika Crne Gore prestale i ostale javne funkcije koje je obavljao”, kazali su tada iz Agencije.

Tada nijesu precizirali kad su dostavili mišljenje, ali ni kada je istekao rok od 30 dana. Tvrdili su da je izvještaj predat “u roku”.

U međuvremenu, 26. jula, Agencija je primijetila da Milatović nije ispunio zakonsku obavezu da preda imovinski izvještaj u roku od 30 od stupanja na funkciju i protiv njega pokrenula postupak. Taj postupak je okončan odlukom u oktobru 2023. Perović je tada potpisala da aktuelni prvi čovjek države krši propise.





Vlasnik više nekretnina, živi od plate

Đukanović je prošle godine primao platu između 1.695 i 1.808 eura piše u redovnom godišnjem izvještaju po prestanku funkcije, koji je dostavio Agenciji za sprečavanje korupcije.

On, prema Zakonu o predsjedniku Crne Gore, ima pravo na naknadu zarade u visini od 70 odsto zarade koju je primio u posljednjem mjesecu prije prestanka predsjedničke funkcije. Posljednja plata koju je primio kao šef države iznosila je 2.425 eura.

U izvještaju za 2024, Đukanović je prijavio i depozit od 35.610 eura.

Tvrdi da ima četiri stana od 47, 73, 106 i 170 metara kvadratnih, a djelimični je vlasnik još tri stana od 31, 40 i 160 kvadrata, kao i porodične stambene zgrade od 49 metara kvadratnih.

Vlasnik je na hiljade kvadrata pašnjaka i šume, kao i livada, zemljišta, nestambenih prostora, dvorišta...

Njegova supruga Lidija Đukanović ima stan od 85 kvadrata, pomoćne zgrade od 12 kvadrata, zemljišta ispod porodične stambene zgrade od 121 kvadrata, livade od 157 metara kvadratnih, dvorišta od 500 metara kvadrantih...

Ona je zaposlena u privrednom društvu u kome je u toku prošle godine zarađivala između 1.089 do 1.706 eura.

Bivša prva dama Crne Gore je prijavila automobil marke “audi A3” iz 2006. godine.

Taj bračni par je prijavio po 5.000 akcija u kompaniji “ZIF Eurofond”.

Đukanović je prijavio 50 odsto udjela u kompaniji “Global Montenegro” koja se, kako piše u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) bavi konsultantskim aktivnostima u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem.

Taj bivši funkcioner je prijavio četvrtinu udjela u kompaniji “Univerzitats” čija je djelatnost, prema CRPS “nespecijalizovana trgovina na veliko”. Radi se o firmi koja je osnivač Univerziteta u Donjoj Gorici (UDG).