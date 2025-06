Jelena Perović u izjavi za medije saopštila je da je ona direktorica ASK-a do odluke Savjeta, i da će ispoštovati svaku odluku ASK-a.

Izvor: Printscreen RTCG

"Poništeno je rešenje kojim sam ja razriješena i ja uopšte ne mogu da shvatim da neko postavlja pravno pitanje ko je direktor na današnji dan u agenciji. Mi smo agenciji dostavili dopise da sve od 30.5. što je zavedeno da se ne može ekspedovati bez potpisa direktora, tako da se nadam da će to pisarnice ispoštovati", izjavia je ona, prenosi RTCG.

Svakako, kako navodi, Savjet će donijeti, odnosno pokrenuti ponovni postupak utvrđivanja da li ja treba da budem direktor i dalje ili ne.

"Nakon okončanja tog postupka poštovaćemo svaku odluku i Savjeta i svake druge državne institucije", poručila je Perović.

Ukazala je da je postupak za utaju porezatrajao od oktobra 2021. godine, dakle skoro četiri godine.

"To je bio pravno jednostavan postupak. Tako da je sve rađeno zapravo u krajnjim zakonom predviđenim rokovima, da ne kažem i da su zakonski rokovi probijeni u svim postupcima koji se vode protiv mene. I ova odluka Upravnog suda takođe je čekala osam mjeseci, iako je predmet po njihovim aktima, predmet hitne prirode i morao je biti riješen bar u prva tri mjeseca od dana kada sam razriješena. Ja sam danas direktorica Agencije za spriječavanje korupcije do nove odluke Savjeta Agencije za spriječavanje korupcije koja može biti da me ponovo razriješe dužnosti, a i ne mora", kaže ona, piše RTCG.