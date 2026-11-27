Litvanski operator Tele2 potvrdio je da su kartice mogle da dospiju do trećih lica preko grupa koje ih masovno kupuju, aktiviraju i preprodaju.

Izvor: Twitter/screenshot/UAWeapons

U ruskim dronovima kojima je tokom 2025. godine napadana Ukrajina pronađene su litvanske pripejd SIM kartice, objavio je litvanski portal 15min, pozivajući se na podatke ukrajinske vojne obavještajne službe.

Riječ je o osam kartica pripejd brenda Pildyk, koji pripada mobilnom operatoru Tele2 i radi na njegovoj mreži. Pored toga, u izvještaju ukrajinskih obavještajaca pominju se i pripejd kartice brenda Ezys, koje pripadaju litvanskom operatoru Telia.

Iz kompanije Tele2 potvrdili su da su pronađene kartice kupljene i aktivirane 2024. godine, u vreme kada u Litvaniji još nije postojala obaveza registracije korisnika pripejd brojeva.

Predstavnik kompanije Linas Marcinkevičijus objasnio je da su takve kartice mogle da završe u rukama trećih lica preko grupa koje se bave njihovom masovnom kupovinom, aktivacijom i daljom preprodajom.

Rat dronovima mijenja pravila mobilnih mreža

Upotreba komercijalnih SIM kartica u bespilotnim letjelicama nije novost na frontu, jer se pojedini dronovi oslanjaju na mobilne mreže za prenos podataka i navođenje. Upravo zbog straha od takvih napada na sopstvenoj teritoriji, Rusija je uvela stroga ograničenja u mobilnom saobraćaju.

Krajem 2025. godine ruski operatori uveli su takozvani "period hlađenja", pa građanima blokiraju mobilni internet i SMS poruke na 24 sata ukoliko su se vratili iz međunarodnog rominga ili ako im kartica nije bila aktivna duže od 3 dana.

Uz to, sve češće blokade mobilnog interneta i uvođenje "bijelih lista" dozvoljenih servisa doveli su do primjetne promjene navika u Rusiji tokom 2026. godine. Potrošnja mobilnog interneta opala je u više od 70% regiona, dok su se građani masovno okrenuli fiksnom internetu, Wi-Fi mrežama i klasičnim telefonskim pozivima.