Projekat je inicirala Opština Herceg Novi, dok će finansiranje obezbijediti Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.
Za izgradnju pješačke staze na potezu od Zmijica do Kumbora izdata je građevinska dozvola, čime je napravljen važan korak ka realizaciji jednog od dugoočekivanih projekata u Herceg Novom.
Riječ je o projektu kojim će pješačkom komunikacijom biti povezani Zelenika i Kumbor, čime će se značajno unaprijediti bezbjednost pješaka i ostalih učesnika u saobraćaju, ali i produžiti šetalište duž hercegnovske obale.
Projekat je inicirala Opština Herceg Novi, prepoznajući dugogodišnju potrebu za bezbjednijim kretanjem na ovoj dionici, ali i značaj daljeg povezivanja obalnog područja.
Kompletnu projektnu dokumentaciju izradila je Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog, a projekat će finansirati Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u skladu sa sporazumom sa Opštinom Herceg Novi.