Projekat je inicirala Opština Herceg Novi, dok će finansiranje obezbijediti Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Za izgradnju pješačke staze na potezu od Zmijica do Kumbora izdata je građevinska dozvola, čime je napravljen važan korak ka realizaciji jednog od dugoočekivanih projekata u Herceg Novom.

Riječ je o projektu kojim će pješačkom komunikacijom biti povezani Zelenika i Kumbor, čime će se značajno unaprijediti bezbjednost pješaka i ostalih učesnika u saobraćaju, ali i produžiti šetalište duž hercegnovske obale.

Projekat je inicirala Opština Herceg Novi, prepoznajući dugogodišnju potrebu za bezbjednijim kretanjem na ovoj dionici, ali i značaj daljeg povezivanja obalnog područja.

Kompletnu projektnu dokumentaciju izradila je Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog, a projekat će finansirati Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u skladu sa sporazumom sa Opštinom Herceg Novi.